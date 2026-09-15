До 100% долгов: в Украине военнослужащим и их семьям могут полностью списать кредиты

В Украине намерены заняться урегулированием просроченной задолженности военнослужащих и их семей. Военнослужащим и членам их семей могут разрешить полностью списать задолженность по кредитам.

Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал принять соответствующий законопроект в качестве основы. Об этом сообщили 14 сентября.

Какие условия предусматривает законопроект

Согласно документу, предлагается списать до 100 % задолженности по потребительским кредитам военнослужащим, гражданским лицам, находящимся в плену или пропавшим без вести, членам их семей и людям с инвалидностью, полученной в результате войны.

В то же время сами банковские учреждения не будут обязаны списывать такие кредиты. Банки будут самостоятельно принимать решения по ним.

Кроме того, законопроект предусматривает, что списанные долги не будут облагаться налогами. В случае же, если задолженность уже поступила в исполнительную службу, производство по делу может быть прекращено.

Видео дня

В пояснительной записке к документу указано, что военнослужащие и члены их семей имеют задолженность только по кредитам на сумму свыше 13,75 миллиарда гривен — и это только согласно данным тех банков, которые предоставили эту информацию. В то же время с начала полномасштабного вторжения РФ отдельные банки самостоятельно уплатили более 4,9 миллиона гривен налогов при списании таких задолженностей.

Напомним, 14 сентября премьер-министр Сергей Корецкий, выступая перед Верховной Радой, назвал ситуацию с государственными финансами Украины почти критической.

Кроме того, "Судебно-юридическая газета" сообщила, что в Украине предстоит существенное обновление механизма начисления и выплаты заработной платы: "минималку" будут рассчитывать по-другому.