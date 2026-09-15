До 100% боргів: в Україні військовим та їхнім родинам можуть повністю списати кредити

В Україні хочуть зайнятися врегулюванням простроченої заборгованості для військовослужбовців та їхніх сімей. Воїнам та членам їх родин можуть дозволити повністю списати заборгованість за кредитами.

Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу відповідний законопроєкт. Про це повідомили 14 вересня.

Які умови передбачає законопроєкт

Відповідно до документа, пропонується списувати до 100% боргів за споживчими кредитами для військовослужбовців, цивільних, які перебувають у полоні або зникли безвісти, членів їхніх сімей і людей з інвалідністю внаслідок війни.

Водночас самі банківські установи не будуть зобов'язувати списувати такі кредити. Банки будуть самостійно ухвалювати рішення щодо них.

Також законопроєкт передбачає, що за списані борги людям не потрібно буде сплачувати податки. У випадку ж, якщо заборгованість вже дійшла до виконавчої служби, провадження можуть припинити.

Видео дня

У пояснювальній записці до документа вказано, що військовослужбовці і члени їхніх родин мають заборгованість лише за кредитами у розмірі понад 13,75 мільярда гривень — і це тільки відповідно до даних тих банків, які надали цю інформацію. Водночас від початку повномасштабного вторгнення РФ окремі банки сплатили самостійно понад 4,9 мільйона гривень податків при списанні таких заборгованостей.

Нагадаємо, 14 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький назвав ситуацію із державними фінансами України майже критичною, звернувшись до Верховної Ради.

Також "Судово-юридична газета" повідомила, що в Україні буде суттєве оновлення механізму нарахування та виплати заробітку: "мінімалку" рахуватимуть по-іншому.