Денежная помощь 43 200 грн: кто из украинцев может получить выплату уже этой осенью

В четырёх западных областях Украины семьи могут получить 43 200 грн на профессиональное обучение, развитие сельского хозяйства или открытие и развитие собственного бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе Caritas Spes Львовской архиепархии. Помощь оказывается в рамках проекта "Семья семье: индивидуальная поддержка".

Кто может получить 43 200 грн

В проекте могут принять участие многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей, а также домохозяйства, в составе которых есть люди с инвалидностью.

Программа действует во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Ее реализация продлится с сентября по декабрь 2026 года.

На что можно потратить пособие

На одно домохозяйство предусмотрена денежная помощь в размере 43 200 грн. Средства можно направить на профессиональное обучение и переквалификацию.

Кроме того, эту помощь можно использовать для закупки сельскохозяйственных материалов и оборудования, в частности семян, оборудования и животных. Еще одно направление — открытие или развитие собственного дела.

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Цель проекта — оказать поддержку семьям и людям, пострадавшим от последствий войны, в восстановлении их финансового положения и источников дохода.

Как подать заявку на выплату

Для участия необходимо скачать заявку на грант, заполнить её и подать через форму предварительной регистрации. К форме необходимо приложить заполненную заявку на грант, а для регистрации нужно войти в аккаунт Google.

Крайний срок регистрации — 27 ноября 2026 года. Количество мест и грантов ограничено, поэтому форма будет автоматически закрыта после получения необходимого количества заявок.

Важное условие для получения помощи

Подать заявку могут лица, которые не получали денежную помощь в рамках других проектов РМ "Каритас-Спес Украина" или других благотворительных организаций в Украине.

К участию принимаются только полностью заполненные заявки на грант без пропущенных разделов.

Ранее сообщалось, что украинцы, получившие инвалидность в результате аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на повышенные пенсии. В 2026 году гарантированный минимальный размер выплаты для людей с инвалидностью II группы с учетом всех надбавок и доплат составляет 16 522,84 грн.

Кроме того, отдельные категории граждан получат единовременную денежную помощь ко Дню Независимости Украины. В зависимости от статуса сумма выплаты составит от 450 до 3100 грн. Для большинства получателей деньги будут начислены автоматически через Пенсионный фонд или другие уполномоченные государственные органы.