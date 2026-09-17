Грошова допомога 43 200 грн: хто з українців може отримати виплату вже цієї осені

У чотирьох західних областях України родини можуть отримати 43 200 грн на професійне навчання, розвиток господарства або започаткування чи розвиток власної справи.

Про це повідомили у пресслужбі Caritas Spes Lviv Archdiocese. Допомогу надають у межах проєкту “Родина родині: Індивідуальна підтримка”.

Хто може отримати 43 200 грн

Участь у проєкті можуть взяти багатодітні сім’ї, які виховують трьох і більше дітей, а також домогосподарства, у складі яких є люди з інвалідністю.

Програма діє у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Її реалізація триватиме з вересня до грудня 2026 року.

На що можна витратити допомогу

На одне домогосподарство передбачена грошова допомога у розмірі 43 200 грн. Кошти можна спрямувати на професійне навчання та перекваліфікацію.

Також допомогу дозволяють використати для закупівлі сільськогосподарських матеріалів та обладнання, зокрема насіння, обладнання і тварин. Ще один напрям — започаткування або розвиток власної справи.

Видео дня

Мета проєкту — підтримати сім’ї та людей, які постраждали від наслідків війни, для відновлення фінансового стану та джерел доходу.

Як подати заявку на виплату

Для участі потрібно завантажити грантову заявку, заповнити її та подати через форму попередньої реєстрації. До форми необхідно додати заповнену грантову заявку, а для реєстрації потрібно увійти в Google-акаунт.

Кінцевий термін реєстрації — 27 листопада 2026 року. Кількість місць і грантів обмежена, тому форму автоматично закриють після отримання необхідної кількості заявок.

Важлива умова для отримання допомоги

Подати заявку можуть люди, які не отримували грошової допомоги в межах інших проєктів РМ “Карітас-Спес Україна” або інших благодійних організацій в Україні.

До участі приймають лише повністю заповнені грантові заявки без пропущених розділів.

Раніше повідомлялося, що українці, які отримали інвалідність внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, мають право на підвищені пенсії. У 2026 році гарантований мінімальний розмір виплати для людей з інвалідністю II групи з урахуванням усіх надбавок і доплат становить 16 522,84 грн.

Також окремі категорії громадян отримають одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Залежно від статусу сума виплати становитиме від 450 до 3100 грн. Для більшості отримувачів гроші нарахують автоматично через Пенсійний фонд або інші уповноважені державні органи.