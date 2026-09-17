Пекин против "адских санкций": Китай назвал решение Конгресса США незаконным

Китай резко осудил новые санкции против России, принятые Конгрессом США. В Пекине убеждены, что такие ограничения не имеют юридического обоснования и нарушают нормы международного права.

Закон об "адских санкциях", который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, позволит президенту США вводить пошлины до 100% в отношении стран, покупающих российские энергоносители или помогающих Москве обходить ограничения. Поскольку Китай является одним из крупнейших покупателей российской нефти и газа, реакция Пекина не заставила себя ждать. Об этом сообщает Anadolu.

В четверг, 17 сентября, официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил журналистам, что торговые отношения его страны с партнерами основаны на равноправии и взаимной выгоде.

"Китай осуществляет экономическое и торговое сотрудничество со странами на основе равенства и взаимной выгоды", — подчеркнул дипломат.

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По его словам, такое сотрудничество "не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно нарушаться под давлением какой-либо третьей стороны".

В министерстве иностранных дел Китая также подчеркнули, что Пекин не признает права других государств распространять свою юрисдикцию за пределы собственных границ и вводить ограничения в одностороннем порядке.

"Китай выступает против экстерриториальной юрисдикции и односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не подкреплены мандатом Совета Безопасности ООН", — заявили в МИД.

Стоит отметить, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков признал, что закон Грема-Блюменталя о "адских" санкциях вызвал недовольство в Кремле. По его словам, Москва внимательно следит за дальнейшими шагами Вашингтона, ведь следующим этапом должно стать решение Дональда Трампа. Также в Кремле пригрозили ответом на то, что документ поддержали обе палаты Конгресса.

Кроме того, принятие законопроекта Линдси Грэма в Палате представителей совпало по времени с очередной массированной атакой Россиина Украину. Владимир Зеленский назвал такое совпадение символическим и подчеркнул, что жесткие санкции могут заставить Кремль прекратить войну.