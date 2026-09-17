Пекін проти "пекельних санкцій": Китай назвав рішення Конгресу США незаконним

Китай різко засудив нові санкції проти Росії, які ухвалив Конгрес США. У Пекіні переконані, що такі обмеження не мають юридичного підґрунтя та порушують норми міжнародного права.

Закон про "пекельні санкції", який просував покійний сенатор Ліндсі Грем, дозволить президенту США запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії або допомагають Москві обходити обмеження. Оскільки Китай є одним із найбільших покупців російської нафти й газу, реакція Пекіна не забарилася. Про це повідомляє Anadolu.

У четвер, 17 вересня, речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив журналістам, що торговельні відносини його країни з партнерами ґрунтуються на рівноправності та обопільній вигоді.

"Китай здійснює економічне й торговельне співробітництво з країнами на засадах рівності та взаємної вигоди", – наголосив дипломат.

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За його словами, така співпраця "не спрямована проти жодної третьої сторони і не повинна порушуватися під тиском будь-якої третьої сторони".

У китайському зовнішньополітичному відомстві також підкреслили, що Пекін не визнає права інших держав поширювати свою юрисдикцію за межі власних кордонів і вводити обмеження в односторонньому порядку.

"Китай виступає проти екстериторіальної юрисдикції та односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві і не мають мандата Ради Безпеки ООН", – заявили в МЗС.

Варто зазначити, що речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав, що закон Грема-Блюменталя про "пекельні" санкції викликав невдоволення в Кремлі. За його словами, Москва уважно стежить за подальшими кроками Вашингтона, адже наступним етапом має стати рішення Дональда Трампа. Також у Кремлі пригрозили відповіддю на те, що документ підтримали обидві палати Конгресу.

Крім того, ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема в Палаті представників збіглося в часі з черговою масованою атакою Росії на Україну. Володимир Зеленський назвав такий збіг символічним і наголосив, що жорсткі санкції можуть змусити Кремль припинити війну.