В "Киеве Цифровом" пропадают поездки, купленные по 8 грн: в КГГА объяснили, когда вернут деньги

В КГГА сообщили, что средства за неиспользованные поездки в общественном транспорте по старым тарифам уже постепенно возвращаются на транспортные карты в приложении "Киев Цифровой".

В КГГА отметили, что все средства должны поступить примерно до конца этой недели, то есть до 20 сентября.

В КГГА обещают вернуть средства

Если транспортную карту пополняли несколько раз, возврат может поступать частями. Поэтому, если сейчас в приложении отображается не вся сумма, остальные средства должны поступить в ближайшее время.

"Например, если было три пополнения, сумма по каждому из них может отображаться отдельно", — говорится в посте.

Напомним, что "Фокус" писал о том, что произошло 15 сентября. Тогда у киевлян с карт исчезли оплаченные поездки.

Кроме того, мы рассказывали о подорожании проезда в общественном транспорте Киева.

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Также сообщалось об обещании властей вернуть средства за неиспользованные поездки, приобретенные по старым тарифам. Тогда говорили, что средства в течение недели будут перечислены на кошелек транспортной карты в приложении "Киев Цифровой".