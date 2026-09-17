У "Києві Цифровому" зникають куплені по 8 грн поїздки: в КМДА пояснили, коли повернуться гроші

У КМДА повідомили, що кошти за невикористані поїздки у громадському транспорті за старими тарифами вже поступово повертаються на транспортні картки в застосунку "Київ Цифровий".

У КМДА зазначили, що всі гроші мають відобразитися орієнтовно до кінця цього тижня, тобто до 20 вересня.

У КМДА обіцяють повернути кошти

Якщо транспортну картку поповнювали кілька разів, повернення може надходити частинами. Тому, якщо зараз у застосунку відображається не вся сума, решта коштів має надійти найближчим часом.

"Наприклад, якщо було три поповнення, сума за кожне з них може відобразитися окремо", - сказано у пості.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що сталось 15 вересня. Тоді у киян з карток зникли оплачені поїздки.

Також ми розповідали про здорожчання проїзду у громадському транспорті Києва.

І повідомляли про обіцянку влади повернути кошти за невикористані поїздки, придбані за старими тарифами. Тоді казали, що кошти протягом тижня перерахують на гаманець транспортної карти в застосунку "Київ Цифровий".