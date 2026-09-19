Самый известный инвестор мира уходит "на пенсию": его преемником станет сын, ярый сторонник Украины

96-летний американский инвестор Уоррен Баффет сообщил, что покидает пост председателя инвесткомпании Berkshire Hathaway. Он возглавлял эту компанию более 60 лет и стал одним из самых известных инвесторов в мире.

Его преемником стал старший сын Говард Баффет, который будет исполнять обязанности исполнительного директора. Сам же 96-летний инвестор останется членом совета директоров компании, сообщает Reuters.

Баффет передал пост генерального директора своему многолетнему соратнику Грегу Абелю. Теперь завершился еще один этап передачи руководства компанией, которую Баффет превратил из приходящего в упадок текстильного предприятия в конгломерат стоимостью около $1,1 трлн.

"Время всегда побеждает. Однако ко мне оно было щедрым" — написал Баффет в письме акционерам и добавил, что после более чем 60 лет работы по-прежнему имеет "лучшую работу в мире" и с оптимизмом смотрит в будущее.

Говард Баффет, поддерживающий Украину, будет заниматься сохранением корпоративной культуры компании своего отца. Она предполагает значительную автономию отдельных бизнес-направлений, простое управление, долгосрочное мышление и дисциплинированный подход к капиталу.

Видео дня

Сам Говард Баффет ранее описывал культуру компании Berkshire Hathaway как принцип "не усложнять": делать необходимое, не создавать лишней работы, справедливо относиться к людям, уважать менеджеров и акционеров и быть честными.

После ухода Баффета-старшего его бывшая компания начала принимать крупные инвестиционные решения: потратила 16,8 млрд долларов на покупку строительной компании Taylor Morrison, а также увеличила свою долю в Alphabet. На конец июня у Berkshire было почти рекордные $364,7 млрд наличных средств.

Состояние самого Баффета Forbes оценивает примерно в $145 млрд. Значительную часть своего потенциального состояния он направил на благотворительность: с 2006 года миллиардер пожертвовал более половины своих акций Berkshire.

Ранее Фокус сообщал о том, как американский миллиардер назвал совет номер один. Он говорит, что "никогда не поздно совершенствоваться".

Впоследствии стало известно, что Баффет оказался единственным миллиардером США, который заработал на пошлинах Трампа. Согласно индексу миллиардеров, чистый капитал Баффета вырос в этом году на 11,5 млрд долларов до 153,5 млрд долларов.