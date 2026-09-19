Найвідоміший інвестор світу йде "на пенсію": наступником буде син, палкий прихильник України

96-річний американський інвестор Воррен Баффет повідомив, що залишає посаду голови інвесткомпанії Berkshire Hathaway. Він очолював цю фірму понад 60 років і став одним з найвідоміших у світі інвесторів.

Його наступником став старший син Говард Баффет, який виконуватиме функції виконавчого директора. Сам же 96-річний інвестор залишиться членом ради директорів компанії, повідомляє Reuters.

Баффет передав посаду генерального директора ще майже рік тому своєму багаторічному соратник Грег Абель. Тепер завершено ще один етап передачі керівництва компанією, яку Баффет перетворив із текстильного підприємства, що занепадало, на конгломерат вартістю близько $1,1 трлн.

Час завжди перемагає. Однак він був до мене щедрим" написав Баффет у листі акціонерам і додав, що після понад 60 років роботи досі має "найкращу роботу у світі" і з оптимізмом дивиться на майбутнє.

Говард Баффет, який підтримує Україну, буде займатися збереженням корпоративної культури компанії його батька. Вона передбачає значну автономію окремих бізнесів, просте управління, довгострокове мислення та дисциплінований підхід до капіталу.

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Сам Говард Баффет раніше описував культуру компанії Berkshire Hathaway як принцип "не ускладнювати": робити необхідне, не створювати зайвої роботи, справедливо ставитися до людей, поважати менеджерів та акціонерів і бути чесними.

Після відходу Баффета-старшого, його колишня компанія почала ухвалювати великі інвестиційні рішення: витратила $16,8 млрд на купівлю будівельної компанії Taylor Morrison, а також збільшила свою частку в Alphabet. На кінець червня Berkshire мала майже рекордні $364,7 млрд готівки.

Статки самого Баффета Forbes оцінює приблизно у $145 млрд. Значну частину потенційного багатства він передав на благодійність: із 2006 року мільярдер пожертвував понад половину своїх акцій Berkshire.

Раніше Фокус повідомляв про те, як американський мільярдер назвав пораду номер один. Він говорить, що "ніколи не пізно вдосконалюватися".

Згодом стало відомо, що Баффет виявився єдиним мільярдером США, хто заробив на митах Трампа. Чистий капітал Баффета зріс на $11,5 млрд цього року до $153,5 млрд, згідно з індексом мільярдерів.