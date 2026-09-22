Пенсионерам следует проверить свои выплаты: переход с пенсии по инвалидности может принести больше денег

Перед сменой вида пенсии эксперт советует сначала обратиться в Пенсионный фонд с запросом о предварительном расчете размера пенсии по возрасту. После этого можно сравнить будущую выплату с той, которую человек получает сейчас по инвалидности.

Украинцы, получающие пенсию по инвалидности, по достижении соответствующего пенсионного возраста могут перейти на пенсию по возрасту. При этом такой переход не происходит автоматически, а новая выплата не обязательно будет больше. Об этом "Фокусу" рассказал юрист Любомир Кожухов.

Каковы условия выхода на пенсию по возрасту

По словам юриста, для перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту человек должен достичь соответствующего пенсионного возраста и иметь необходимый страховой стаж.

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 33 лет страхового стажа. Если такого стажа недостаточно, право на пенсию по возрасту может возникнуть в 63 или 65 лет — при условии наличия соответствующего страхового стажа.

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Любомир Кожухов , юрист по перерасчету пенсий ЮК "Приходько и партнеры"

Переход не происходит автоматически. Пенсионеру необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины — лично через сервисный центр или онлайн через веб-портал ПФУ.

Пенсионеру необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно лично через сервисный центр ПФУ или онлайн через веб-портал Фонда.

Увеличится ли пенсия после перехода

Сам факт выхода на пенсию по возрасту не означает автоматического увеличения выплаты.

Как поясняет Любомир Кожухов, пенсия по инвалидности рассчитывается как определенный процент от пенсии по возрасту: для людей с I группой инвалидности — 100 %, с II группой — 90 %, с III группой — 50 %.

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В то же время при расчете пенсии по инвалидности к страховому стажу зачисляется также период с момента установления инвалидности до достижения 60 лет.

Когда переход может существенно увеличить выплату

Особая ситуация возникает, если после назначения пенсии по инвалидности человек продолжал работать.

По словам юриста, если за это время было накоплено не менее 24 месяцев страхового стажа, при первом выходе на пенсию по возрасту может применяться механизм расчета на основе средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году обращения.

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"Такой переход в подавляющем большинстве случаев значительно положительно сказывается на размере пенсии и ощутимо увеличивает его", — отметил Любомир Кожухов.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что один год может лишить украинцев пенсии. Ведь одного лишь достижения пенсионного возраста недостаточно для назначения пенсии по возрасту.