Пенсіонерам слід перевірити виплату: перехід з пенсії по інвалідності може дати більше грошей

Перед зміною виду пенсії експерт радить спочатку звернутися до Пенсійного фонду із запитом попереднього розрахунку розміру пенсії за віком. Після цього можна порівняти майбутню виплату з тією, яку людина отримує зараз за інвалідністю.

Українці, які отримують пенсію по інвалідності, після досягнення відповідного пенсійного віку можуть перейти на пенсію за віком. Водночас такий перехід не відбувається автоматично, а нова виплата не обов’язково буде більшою. Про це Фокусу розповів юрист Любомир Кожухов.

Які умови переходу на пенсію за віком

За словами юриста, для переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком людина має досягти відповідного пенсійного віку та мати необхідний страховий стаж.

2026 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо такого стажу недостатньо, право на пенсію за віком може виникнути у 63 або 65 років — за умови наявності відповідного страхового стажу.

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Любомир Кожухов , юрист з перерахунку пенсій ЮК "Приходько та партнери"

Перехід не відбувається автоматично. Пенсіонеру необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України — особисто через сервісний центр або онлайн через вебпортал ПФУ.

Пенсіонеру потрібно самостійно звернутися до Пенсійного фонду України. Зробити це можна особисто через сервісний центр ПФУ або онлайн через вебпортал Фонду.

Чи стане пенсія більшою після переходу

Сам факт переходу на пенсію за віком не означає автоматичного збільшення виплати.

Як пояснює Любомир Кожухов, пенсія по інвалідності розраховується як певний відсоток пенсії за віком: для людей з I групою інвалідності — 100%, II групою — 90%, III групою — 50%.

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Водночас під час розрахунку пенсії по інвалідності до страхового стажу зараховується також період від встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Коли перехід може суттєво збільшити виплату

Окрема ситуація виникає, якщо після призначення пенсії по інвалідності людина продовжувала працювати.

За словами юриста, якщо за цей час було набуто щонайменше 24 місяці страхового стажу, під час першого переходу на пенсію за віком може застосовуватися механізм обчислення із середньою заробітною платою за три календарні роки, що передують року звернення.

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"Такий перехід в переважній кількості випадків впливає значно краще на розмір пенсії та відчутно збільшує", — зазначив Любомир Кожухов.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що один рік може перекреслити українцям пенсію. Адже лише досягнення пенсійного віку недостатньо для призначення пенсії за віком.