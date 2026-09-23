Помощь малообеспеченным семьям: кто может получить выплаты и почему могут отказать

Хотите оформить пособие для малообеспеченных? Расскажем, какие документы нужно подготовить и какие доходы и активы могут проверить.

В Украине малообеспеченные семьи могут получать государственную социальную помощь, однако выплата назначается временно, как правило, на шесть месяцев. При этом при рассмотрении заявления проверяются не только доходы семьи, но и её имущественное положение.

Юрист Дина Дрижакова рассказала "Фокусу", что пособие назначается семьям, постоянно проживающим в Украине и имеющим по уважительным или не зависящим от них причинам среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.

По каким причинам может быть отказано в выплате

При назначении пособия орган социальной защиты или Пенсионный фонд Украины проверяет имущественное положение семьи. В частности, пособие может не быть назначено, если один из трудоспособных взрослых членов семьи не работает, не проходит службу и не учится на дневной форме обучения, при этом официально не зарегистрирован в качестве безработного.

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Дина Дрыжакова , адвокат, руководитель юридической компании Prima Leader Group

Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям назначается временно (как правило, на 6 месяцев) семьям, постоянно проживающим в Украине и имеющим по уважительным или независимым от них причинам среднемесячный совокупный доход, меньший прожиточного минимума для семьи.

Также значение имеют крупные расходы. Основанием для отказа в назначении помощи может стать приобретение в течение 12 месяцев до обращения имущества, товаров или оплата услуг на сумму свыше 50 тыс. грн. Речь идет, в частности, о транспорте, недвижимости и дорогостоящих услугах.

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Еще одна причина для отказа — средства на банковских депозитах на общую сумму свыше 100 тыс. грн. Ограничения также касаются наличия второго жилья или более одного автомобиля, хотя для отдельных случаев предусмотрены исключения.

Как оформить пособие

Для получения выплаты уполномоченный представитель семьи должен подать заявление о назначении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и декларацию о доходах и имущественном положении членов семьи.

При необходимости также предоставляются справки о доходах. Это требуется, если соответствующей информации нет в Государственной налоговой службе или Пенсионном фонде, а также если у семьи есть другие источники дохода за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения.

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Дополнительные документы подаются в зависимости от ситуации. Например, это может быть удостоверение участника боевых действий.

Паспорт гражданина Украины и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика представляются вместе с заявлением.

Куда подавать документы

Оформить пособие можно несколькими способами:

через ЦНАП;

через исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов;

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

онлайн через официальный сайт Минсоцполитики или портал "Дія", если услуга технически доступна;

по почте — заказным письмом с необходимым пакетом документов в соответствующий орган социальной защиты или ПФУ.

Когда принимаются решения и как выплачиваются деньги

Решение о назначении пособия или об отказе в его назначении уполномоченный орган принимает в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления.

"Если пособие назначено, оно выплачивается один раз в месяц. Получить средства можно через отделения "Укрпочты" или на банковский счет, открытый в уполномоченном банке. За дополнительной информацией можно обратиться на правительственную горячую линию по номеру 1545 или в местное управление социальной защиты населения", — отмечает адвокат.

Напомним, что украинцы получат 19 тыс. грн в рамках программы "Зимняя поддержка". "Фокус" уже писал, на что можно потратить эти деньги и когда истекает срок подачи заявок.