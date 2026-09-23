Допомога малозабезпеченим сім'ям: хто може отримати виплати та через що відмовлять

Хочете оформити допомогу малозабезпеченим? Пояснюємо, які документи підготувати та які доходи й активи можуть перевірити.

В Україні малозабезпечені сім’ї можуть отримувати соціальну державну допомогу, однак виплата призначається тимчасово, зазвичай на шість місяців. При цьому під час розгляду заяви перевіряють не лише доходи родини, а й її майновий стан.

Юристка Діна Дрижакова розповіла Фокусу, що допомога призначається сім’ям, які постійно проживають в Україні та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий за прожитковий мінімум для сім’ї.

Через що можуть відмовити у виплаті

Під час призначення допомоги орган соціального захисту або Пенсійний фонд України перевіряє майновий стан сім’ї. Зокрема, допомогу можуть не призначити, якщо один із працездатних дорослих членів сім’ї не працює, не проходить службу та не навчається за денною формою і при цьому офіційно не зареєстрований як безробітний.

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Діна Дрижакова , адвокатка, керівниця ЮК Prima Leader Group

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям призначається тимчасово (зазвичай на 6 місяців) родинам, які постійно проживають в Україні та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім'ї.

Також значення мають великі витрати. Підставою для непризначення допомоги може стати придбання протягом 12 місяців перед зверненням майна, товарів або оплата послуг на суму понад 50 тис. грн. Йдеться, зокрема, про транспорт, нерухомість та дорогі послуги.

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Ще одна причина для відмови — кошти на банківських депозитах на загальну суму понад 100 тис. грн. Обмеження також стосуються наявності другого житла або більше ніж одного автомобіля, хоча для окремих випадків передбачені винятки.

Як оформити допомогу

Для отримання виплати уповноважений представник сім’ї має подати заяву про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та декларацію про доходи й майновий стан членів сім’ї.

За потреби також подаються довідки про доходи. Це необхідно, якщо відповідної інформації немає в Державній податковій службі або Пенсійному фонді, а також якщо сім’я має інші джерела доходу за шість місяців, що передують місяцю звернення.

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Додаткові документи подаються залежно від ситуації. Наприклад, це може бути посвідчення учасника бойових дій.

Паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків подаються для пред’явлення разом із заявою.

Куди подавати документи

Оформити допомогу можна кількома способами:

через ЦНАП;

через виконавчі органи сільських, селищних або міських рад;

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн через офіційний вебсайт Мінсоцполітики або портал "Дія", якщо послуга технічно доступна;

поштою — рекомендованим листом із необхідним пакетом документів до відповідного органу соціального захисту або ПФУ.

Коли ухвалюють рішення та як виплачують гроші

Рішення про призначення допомоги або відмову в її призначенні уповноважений орган ухвалює протягом 10 календарних днів із дня подання заяви.

"Якщо допомогу призначили, її виплачують один раз на місяць. Отримати кошти можна через відділення "Укрпошти" або на банківський рахунок, відкритий в уповноваженому банку. За додатковою інформацією можна звернутися на урядову гарячу лінію за номером 1545 або до місцевого управління соціального захисту населення", — зазначає адвокатка.

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