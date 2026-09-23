Обвал цен на арбузы до 1 грн: фермеры бьют тревогу, следующий сезон под угрозой

В этом году фермеры продавали арбузы за гроши — по 1 грн за килограмм. Эксперт рассказал, что будет с ценами и урожаем в следующем году.

В Украине в этом году сложилась ситуация с перепроизводством арбузов. Часть урожая фермеры были вынуждены оставлять в поле, а продукцию местами продавали прямо с поля по 1–2 грн за кг. Об этом рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в подкасте " Что с экономикой?" Центра экономической стратегии.

По его словам, одной из главных причин стал резкий рост интереса производителей к этой культуре после относительно высоких цен в прошлом году.

Тарас Баштанник , президент Украинской плодоовощной ассоциации

Я бы сейчас сказал, что главной темой этого года стали арбузы. Кое-где фермеры просто оставляли их в поле и не собирали. Кое-где пробовали модель: "Заходи, собирай сам" — плати две гривны за килограмм. Где-то и по гривне за килограмм продавали прямо с поля. И опять же, ответ абсолютно один — перепроизводство. Почему? Потому что в прошлом году цена на арбузы была относительно приличной

Эксперт пояснил, что арбуз — относительно простая и быстрорастущая культура. У него однолетний цикл, и для его выращивания не требуется столько специальной техники, как для некоторых других овощей.

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"Арбуз — это, будем откровенны, далеко не самая сложная культура для выращивания. Это, мягко говоря, по сравнению с другими. И быстрорастущая", — отметил президент Украинской плодоовощной ассоциации.

По его словам, производителям не нужны дорогие сеялки для моркови или свеклы, а саму культуру в основном высаживают через рассаду, обеспечивая необходимые агрономические условия и полив.

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В то же время у арбуза есть одна существенная особенность — его практически невозможно хранить в течение длительного времени. Поэтому после сбора урожая производителю необходимо быстро его продать.

"С арбузами такого не бывает, это сезонная история: собрал — продал, собрал — продал. И Украина так решила, так и поступила — и получили ₴1 за килограмм. Ничего удивительного", — сказал Баштанник.

Арбузы выращивали почти по всей Украине

В этом году арбузы выращивали не только в традиционных для этой культуры регионах. По словам эксперта, посадки простирались от Волыни и Сум до Николаева.

"В этом году их выращивали от Волыни до Сум и до Николаева. То есть по всей Украине, во всех регионах есть насаждения", — отметил Баштанник.

В то же время он прогнозирует, что в следующем году площади под арбузами могут сократиться из-за нынешнего обвала цен.

Будет ли в следующем году дефицит арбузов?

На вопрос, уменьшится ли урожай арбузов из-за того, что фермеры побоятся вновь выращивать эту культуру, эксперт ответил кратко: "Предположительно — да. Они будут, просто, вероятно, их будет меньше".

По его словам, в связи с сокращением производства не стоит ожидать повторения нынешнего избытка продукции.

"Такого резкого скачка цен просто не будет. Скорее всего, не будет такого, как в первые два года после начала полномасштабной войны, когда цена на арбуз была огромной, потому что производители ещё не перестроились, а мы потеряли Херсон", — пояснил Баштанник.

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В то же время, по мнению эксперта, география выращивания арбузов в Украине может и дальше расширяться. В частности, он не исключает выращивания этой культуры даже в Карпатах.

"Да, легко. А почему бы и нет?" — ответил Баштанник на вопрос, будут ли скоро выращивать арбузы и в Карпатах.

Между тем аграрий назвал продукты, которые подорожают больше всего в Украине. Председатель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что на цены оказывают давление сезонность и удорожание логистики после разрушения складов.