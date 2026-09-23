Обвал цін на кавуни до 1 грн: фермери б'ють на сполох, наступний сезон під загрозою

Цього року фермери віддавали кавуни за безцінь — по 1 грн за кілограм. Експерт розповів, що буде з цінами і урожаєм наступного.

В Україні цього року виникла ситуація з перевиробництвом кавунів. Частину врожаю фермери вимушено залишали в полі, а продукцію подекуди продавали безпосередньо з поля по 1-2 грн за кг. Про це розповів президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник у подкасті "Що з економікою?" Центру економічної стратегії.

За його словами, однією з головних причин став різкий інтерес виробників до культури після відносно високих цін минулого року.

Тарас Баштанник , президент Української плодоовочевої асоціації

Я би зараз сказав, що найбільшою червоною ниткою цього року проходять кавуни. Подекуди фермери просто залишали їх у полі й не збирали. Подекуди пробували модель: "Заходь, збирай сам", — плати дві гривні за кілограм. Десь і по гривні за кілограм продавали з поля. І знову ж таки, відповідь абсолютно одна — перевиробництво. Чому? Тому що минулого року ціна на кавуни була відносно пристойною

Експерт пояснив, що кавун є порівняно простою та швидкою культурою для вирощування. Він має однорічний цикл і не потребує такої кількості спеціальної техніки, як деякі інші овочі.

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"Кавун — це, будемо відверті, далеко не найважча культура для вирощування. Це м’яко, якщо сказати, у порівнянні з іншими. І швидка", — зазначив президент Української плодоовочевої асоціації.

За його словами, виробникам не потрібні дорогі сівалки для моркви чи буряку, а саму культуру переважно висаджують через розсаду, забезпечуючи необхідну агрономію та полив.

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Водночас кавун має суттєву особливість — його практично не можна довго зберігати. Тому після збору врожаю виробнику потрібно швидко його продати.

"З кавуном такого немає, це сезонна історія: зібрав-продав, зібрав-продав. І Україна так подумала, так зробила — і маємо ₴1 за кілограм. Нічого дивного", — сказав Баштанник.

Кавуни вирощували майже по всій Україні

Цього року кавуни вирощували не лише в традиційних для культури регіонах. За словами експерта, насадження були від Волині та Сум до Миколаєва.

"В цьому році їх вирощували від Волині до Сум і до Миколаєва. Тобто вся Україна, в усіх регіонах є насадження", — зазначив Баштанник.

Водночас він прогнозує, що наступного року площі під кавунами можуть скоротитися через нинішній обвал цін.

Дефіцит кавунів наступного року?

Щодо того, чи поменшає кавунів через те, що фермери побояться знову вирощувати цю культуру, експерт відповів коротко: "Попередньо — означає. Вони будуть, просто, вірогідно, буде менше".

За його словами, через скорочення виробництва не варто очікувати повторення нинішнього надлишку продукції.

"Їх просто не буде такого валу цін. Скоріш за все, не буде, як у перші два роки після початку повномасштабної війни, коли ціна на кавун була величезна, бо виробники ще не перелаштувалися і ми втратили Херсон", — пояснив Баштанник.

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Водночас, на думку експерта, географія вирощування кавунів в Україні може й надалі розширюватися. Зокрема, він не виключає вирощування культури навіть у Карпатах.

"Так, легко. А чому ні?" — відповів Баштанник на запитання, чи скоро кавуни вирощуватимуть і в Карпатах.

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