Графики отключений света обновляются с 1 октября: означает ли это начало блэкаутов

В Украине обновляют графики почасовых отключений электроэнергии и переводят их в зимний режим. Это плановая процедура, которая проводится дважды в год, и она не означает начала отключений.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Украине переводятся на зимний режим. Это, однако, не означает введения ограничений. Облэнерго обязаны составлять такие таблицы даже в тех случаях, когда в отключениях нет необходимости.

О обновлении расписаний с 1 октября уже сообщили в "Полтаваоблэнерго", а в ближайшее время скорректированные графики опубликуют и другие компании. Новый документ будет действовать до начала апреля следующего года.

В "Укрэнерго" отдельно подчеркнули, что по состоянию на 25 сентября 2026 года плановые отключения электроэнергии не проводятся.

Вводить почасовые графики, если в этом возникнет необходимость, будет именно "Укрэнерго", а не отдельные облэнерго. Сами же графики составляются в соответствии с инструкцией Минэнерго № 439 от 27 ноября 2024 года.

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Документ предусматривает, что в каждом графике должно быть шесть очередей, каждая из которых делится на две подочереди. Утверждать такие графики необходимо дважды в год с учетом зимних и летних нагрузок на энергосистему.

Максимальная продолжительность одного перерыва в электроснабжении при применении графиков по 2,5 очереди составляет до 7 часов. При необходимости график может быть скорректирован.

Такая система действует в Украине с 16 декабря 2024 года и является обязательной для всех облэнерго.

Напомним, эксперты не исключают сложного сценария зимы 2026–2027 годов: две недели без света, возможные ограничения поставок газа и риск остаться без воды. Россия усиливает удары по энергетике, а "Нафтогаз" сообщает о 293 атаках с начала года. Опрошенные "Фокусом" специалисты разошлись в оценках: одни считают графики отключения газа реальными, другие называют их технически невозможными.

Кроме того, в Киеве отключилось электричество в северной части города, как свидетельствуют данные ДТЭК Киевской области. Без электроснабжения остались, в частности, жители пятикилометровой улицы Оноре де Бальзака на Троещине.