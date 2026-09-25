Графіки відключень світла оновлюють з 1 жовтня: чи означає це початок блекаутів

В Україні оновлюють графіки погодинних відключень світла та переводять їх у зимовий режим. Це планова процедура, яку проводять двічі на рік, і вона не означає початку відключень.

Графіки погодинних відключень електроенергії в Україні переводять на зимовий режим. Це, однак, не свідчить про запровадження обмежень. Обленерго зобов'язані складати такі таблиці навіть тоді, коли потреби у відключеннях немає.

Про оновлення розкладів з 1 жовтня вже повідомили в "Полтаваобленерго", а найближчим часом скориговані графіки оприлюднять й інші компанії. Новий документ діятиме до початку квітня наступного року.

В "Укренерго" окремо наголосили, що станом на 25 вересня 2026 року планові відключення світла не застосовуються.

Запроваджувати погодинні графіки, якщо в цьому виникне потреба, буде саме "Укренерго", а не окремі обленерго. Самі ж графіки формують за інструкцією Міненерго №439 від 27 листопада 2024 року.

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Документ передбачає, що в кожному графіку має бути шість черг, кожна з яких поділяється на дві підчерги. Затверджувати такі розклади потрібно двічі на рік, враховуючи зимові та літні навантаження на енергосистему.

Максимальна одноразова тривалість перерви в електропостачанні при застосуванні графіків на 2,5 черги становить до 7 годин. За потреби розклад можуть коригувати.

Така система працює в Україні з 16 грудня 2024 року і є обов'язковою для всіх обленерго.

Нагадаємо, експерти не виключають складного сценарію зими 2026-2027 років: два тижні без світла, можливі обмеження постачання газу та ризик залишитися без води. Росія посилює удари по енергетиці, а "Нафтогаз" повідомляє про 293 атаки від початку року. Опитані Фокусом фахівці розійшлися в оцінках: одні вважають графіки відключення газу реальними, інші називають їх технічно неможливими.

Також у Києві світло зникало в північній частині міста, свідчать дані ДТЕК Київської області. Без електропостачання залишилися, зокрема, мешканці п'ятикілометрової вулиці Оноре де Бальзака на Троєщині.