"Киевстар" резко меняет тарифы: за связь придется платить больше уже с 8 октября

"Киевстар" с 8 октября 2026 года изменит стоимость тарифов для части абонентов. Оператор объясняет это ростом затрат на обслуживание и восстановление сети.

Об этом говорится на официальном сайте оператора.

В компании отметили, что дорожают топливо, оборудование и другие ресурсы, необходимые для обеспечения связи. В условиях полномасштабной войны для стабильной работы сети также требуются дополнительные ресурсы, а логистика стала более сложной.

"Киевстар" сообщил, что продолжает инвестировать в энергостойкость сети и укреплять резервное питание, чтобы поддерживать связь во время возможных перебоев с электроснабжением.

Абоненты, которых коснутся изменения, заранее получат SMS с новыми условиями и дополнительными возможностями. Выгодные предложения для конкретного номера можно посмотреть в приложении "Мой Киевстар".

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Если новые условия тарифа не будут соответствовать потребностям абонента, он может выбрать другой тариф из действующей линейки или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.

Узнать больше об изменениях можно по номеру 477*9, на сайте "Киевстар" или в приложении "Мой Киевстар".

Напомним, 27 сентября российский ударный дрон поразил здание главного офиса "Киевстар" в Киеве. В компании подтвердили повреждения здания и сообщили, что сотрудники не пострадали и находятся в безопасности. В настоящее время оператор оценивает последствия атаки и координирует дальнейшие действия.

Кроме того, в сети появилась информация о возможном ударе по техническому офису Vodafone в Шевченковском районе Киева, однако компания не предоставила официального комментария.

Кроме того, 17 сентября в результате российского обстрела Киевской области было повреждено здание "Киевстар" вместе с оборудованием. В компании сообщили, что сотрудники не пострадали, а предоставление услуг связи не было нарушено.