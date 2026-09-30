"Київстар" різко змінює тарифи: за зв'язок доведеться платити більше вже з 8 жовтня

"Київстар" з 8 жовтня 2026 року змінить вартість тарифів для частини абонентів. Оператор пояснює це зростанням витрат на обслуговування та відновлення мережі.

Про це йдеться на офіційному сайті оператора.

У компанії зазначили, що дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні для забезпечення зв’язку. В умовах повномасштабної війни для стабільної роботи мережі також потрібні додаткові ресурси, а логістика стала складнішою.

“Київстар” повідомив, що продовжує інвестувати в енергостійкість мережі та посилювати резервне живлення, щоб підтримувати зв’язок під час можливих перебоїв з електропостачанням.

Абоненти, яких стосуватимуться зміни, заздалегідь отримають SMS із новими умовами та додатковими можливостями. Вигідні пропозиції для конкретного номера можна переглянути в застосунку “Мій Київстар”.

Видео дня

Якщо нові умови тарифу не відповідатимуть потребам абонента, він може обрати інший тариф із актуальної лінійки або достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства.

Дізнатися більше про зміни можна за номером 477*9, на сайті “Київстар” або в застосунку “Мій Київстар”.

Нагадаємо, 27 вересня російський ударний дрон влучив у будівлю головного офісу “Київстар” у Києві. У компанії підтвердили пошкодження будівлі та повідомили, що працівники не постраждали й перебувають у безпеці. Наразі оператор оцінює наслідки атаки та координує подальші дії.

Також у мережі з’явилася інформація про ймовірний удар по технічному офісу Vodafone у Шевченківському районі Києва, однак офіційного коментаря компанія не надала.

Також 17 вересня внаслідок російського обстрілу Київської області було пошкоджено будівлю “Київстар” з обладнанням. У компанії повідомили, що працівники не постраждали, а надання послуг зв’язку не було порушено.