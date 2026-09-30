Пенсионерам могут не назначить субсидию: что проверяет Пенсионный фонд

Перед назначением субсидии украинским пенсионерам проверяют материальное положение. Право на пособие можно утратить из-за крупного депозита, покупки валюты или наличия нескольких жилых помещений.

Многие пожилые люди в Украине получают пенсии, субсидии и другие виды государственной поддержки. Однако для оформления такой помощи часто приходится проходить бюрократические процедуры, в частности подтверждать свои доходы. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Многие пенсионеры получают субсидию на коммунальные услуги. Перед её назначением проверяют материальное положение человека, чтобы оценить, действительно ли он нуждается в помощи.

Среди необходимых документов — заявление на субсидию и декларация о доходах. Если же сведения о доходах отсутствуют в государственных реестрах, дополнительно может потребоваться справка о доходах.

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Претендент на получение помощи должен соответствовать ряду критериев. Право на субсидию можно утратить, если у человека есть депозит на сумму свыше 100 тыс. грн, он в течение последнего года покупал валюту на сумму более 50 тыс. грн или владеет несколькими жилыми помещениями.

Именно поэтому Пенсионный фонд и изучает декларацию или справку: так проверяют, нет ли у пенсионера дорогостоящих покупок или имущества, из-за которых в помощи откажут.

Как сообщает Министерство социальной политики, доходы пенсионеров проверяются не только при оформлении субсидии. Справку могут запросить для получения пенсионного удостоверения, оформления отдельных льгот и пособий, подтверждения дохода при выезде за границу или назначения пенсии за пределами Украины.

Кроме того, подтвердить свою платежеспособность придется при оформлении кредита или визы.

Получить справку можно лично в любом отделении Пенсионного фонда. Впрочем, есть и более быстрые способы, которые занимают всего несколько минут.

На сайте ПФУ необходимо перейти в раздел "Коммуникации", затем выбрать "Запрос на получение электронных документов" и "Справка о доходах пенсионера". На портале "Дия" путь следующий: раздел "Услуги", затем "Пенсии, льготы и пособия" и "Справка о доходах пенсионера".

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