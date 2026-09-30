Пенсіонерам можуть не призначити субсидію: що перевіряє Пенсійний фонд

Перед призначенням субсидії українським пенсіонерам перевіряють матеріальний стан. Право на допомогу можна втратити через великий депозит, купівлю валюти або кілька житлових приміщень.

Чимало літніх людей в Україні отримують пенсії, субсидії та інші види державної підтримки. Проте щоб оформити таку допомогу, часто доводиться проходити бюрократичні процедури, зокрема підтверджувати свої доходи. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Багато пенсіонерів користуються субсидією на комунальні послуги. Перед її призначенням матеріальне становище людини перевіряють, аби оцінити, чи справді вона потребує допомоги.

Серед необхідних документів є заява на субсидію та декларація про доходи. Якщо ж відомостей про заробіток немає в державних реєстрах, додатково можуть вимагати довідку про доходи.

Видео дня

Претендент на допомогу має відповідати низці критеріїв. Втратити право на субсидію можна, якщо людина має депозит на суму понад 100 тис. грн, протягом останнього року купувала валюту більш ніж на 50 тис. грн або володіє кількома житловими приміщеннями.

Саме тому Пенсійний фонд і вивчає декларацію чи довідку: так перевіряють, чи немає в пенсіонера дорогих покупок або майна, через які в допомозі відмовлять.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, доходи пенсіонерів перевіряють не лише під час оформлення субсидії. Довідку можуть попросити для отримання пенсійного посвідчення, оформлення окремих пільг і допомог, підтвердження заробітку під час виїзду за кордон або призначення пенсії за межами України.

Крім того, підтвердити свою платоспроможність доведеться під час оформлення кредиту чи візи.

Отримати довідку можна особисто в будь-якому відділенні Пенсійного фонду. Утім, є й швидші способи, які займають кілька хвилин.

На сайті ПФУ потрібно перейти в розділ "Комунікації", далі обрати "Запит на отримання електронних документів" і "Довідка про доходи пенсіонера". На порталі "Дія" шлях такий: розділ "Послуги", далі "Пенсії, пільги та допомога" і "Довідка про доходи пенсіонера".

Нагадаємо, Державна служба статистики підрахувала, де в Україні у серпні 2026 року платили найвищі зарплати.

Також економістка Олександра Мироненко відповіла Фокусу, якою буде мінімальна пенсія 2027 року, чи відбулося обіцяне підвищення зарплат учителям і чи вистачить на це коштів у бюджеті надалі.