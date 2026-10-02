Пенсионерам, получавшим деньги через этот банк, следует учесть эти изменения.

Часть пенсионеров в октябре получит выплаты через "Укрпочту". Фокус выяснил, кого это касается и как оформить получение пенсии.

Как уже сообщалось ранее, с 1 октября 2026 года Укэксимбанк прекращает сотрудничество с ПФУ в сфере выплаты пенсий, субсидий, льгот и других государственных социальных выплат. Поэтому Пенсионный фонд больше не будет перечислять пенсии на счета, которые использовались для таких выплат в этом банке. Однако это не означает, что пенсия утрачена, ведь меняется лишь способ получения денег.

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Если пенсионер не успел в установленный срок открыть счет в другом уполномоченном банке и предоставить новые реквизиты ПФУ, то начиная с октября выплаты будут переведены в "Укрпочту".

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Получить пенсию можно будет через почтовое отделение или с помощью почтальона по месту жительства. Сама пенсия не отменяется, а право на её получение сохраняется — меняется лишь канал, через который человек будет получать деньги.

Как вернуть выплаты на банковскую карту

Если пенсионеру удобнее получать деньги в кассе банка или в банкомате, изменить способ выплаты можно и по истечении срока, установленного для перехода. Для этого необходимо:

выбрать другой банк из списка уполномоченных банков;

открыть в нем счет для зачисления пенсии;

предоставить Пенсионному фонду новые банковские реквизиты.

Подать заявление можно онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Также это можно сделать лично в сервисном центре ПФУ.

Счет в Укэксимбанке сгорит?

Как пояснили в ПФУ и банке, прекращение зачисления пенсии не означает автоматического закрытия счета в Укрэксимбанке. После 1 октября такие счета будут продолжать обслуживаться как обычные текущие счета — в соответствии с условиями заключенных договоров и действующими тарифами. Поэтому закрывать карту только из-за прекращения зачисления пенсии не обязательно.

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Если же пенсионер не планирует пользоваться счетом в дальнейшем, вопрос о его закрытии необходимо отдельно согласовать с банком с учетом условий обслуживания.

Напомним, ранее Фокус выяснил, будет ли общее повышение с 1 октября и какие выплаты действуют сейчас, осенью 2026 года.