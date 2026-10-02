Пенсіонери, які отримували гроші через цей банк, мають врахувати зміни.

Частина пенсіонерів у жовтні отримає виплати через "Укрпошту". Фокус з'ясував, кого це стосується та як оформити отримання пенсії.

Як вже повідомлялося раніше, від 1 жовтня 2026 року Укрексімбанк припиняє співпрацю з ПФУ щодо виплати пенсій, субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат. Тому Пенсійний фонд більше не перераховуватиме пенсії на рахунки, які використовувалися для таких виплат в цьому банку. Проте це не означає, що пенсію втрачено, адже змінюється лише спосіб отримання грошей.

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Якщо пенсіонер не встиг до встановленого строку відкрити рахунок в іншому уповноваженому банку та передати нові реквізити ПФУ, починаючи з жовтня виплату переведуть на "Укрпошту".

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Отримати пенсію можна буде через поштове відділення або за допомогою листоноші за місцем проживання. Сама пенсія не скасовується, а право на її отримання зберігається, змінюється лише канал, через який людина отримуватиме гроші.

Як повернути виплати на банківську картку

Якщо пенсіонеру зручніше отримувати гроші у касі банку чи банкоматі, змінити спосіб виплати можна і після завершення терміну, встановленого для переходу. Для цього необхідно:

обрати інший банк із переліку уповноважених банків;

відкрити в ньому рахунок для зарахування пенсії;

передати Пенсійному фонду нові банківські реквізити.

Подати заяву можна онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Також це можна зробити особисто у сервісному центрі ПФУ.

Рахунок в Укрексімбанку згорить?

Як пояснили в ПФУ та банку, припинення зарахування пенсії не означає автоматичного закриття рахунку в Укрексімбанку. Після 1 жовтня такі рахунки продовжать обслуговуватися як звичайні поточні рахунки — відповідно до умов укладених договорів та чинних тарифів. Тож закривати картку лише через припинення пенсійних зарахувань не обов'язково.

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Якщо ж пенсіонер не планує користуватися рахунком надалі, питання його закриття потрібно окремо вирішити з банком з урахуванням умов обслуговування.

Нагадаємо, раніше Фокус розібрався, чи буде загальне підвищення від 1 жовтня та які діють виплати зараз, восени 2026 року.