32 часа в неделю без сокращения зарплаты: украинцы просят Кабмин изменить правила работы

Петиция украинцев, в которой предлагается по примеру некоторых стран сократить количество рабочих дней в неделю, почти набрала необходимое количество голосов. Вместо пяти дней автор петиции и те, кто ее подписал, предлагают работать четыре дня.

При этом, как отмечается в тексте петиции, заработная плата должна выплачиваться в полном объеме. Петиция в Кабинет министров о четырехдневной рабочей неделе уже набрала 22,3 тысячи голосов. Для ее рассмотрения правительством необходимо 25 тысяч подписей.

Среди аргументов в пользу такого изменения автор называет повышение производительности труда, улучшение психического и физического здоровья граждан в условиях войны, а также адаптацию украинского рынка труда к современным европейским стандартам.

Как предлагается ввести четырёхдневную рабочую неделю

В петиции речь идет не только об общем сокращении рабочего времени. Автор предлагает сначала провести обязательный государственный пилотный проект.

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На первом этапе правительство должно определить отрасли, бюджетные учреждения и частные предприятия, для которых четырехдневная рабочая неделя станет обязательной. В дальнейшем этот опыт предлагается распространить на всю страну. Автор считает, что такой подход должен способствовать защите работников и формированию более эффективной экономики.

В свою очередь, в Госслужбе занятости уже сообщали, что в условиях войны в Украине рабочая неделя составляет до 60 часов. Несмотря на это, бизнес и отдельные компании уже тестируют сокращенный график работы.

Фокус также писал: ещё одно европейское исследование показало, что пятидневная рабочая неделя больше не соответствует образу жизни и обязанностям современных работников, особенно тех, у кого есть дети.

А новое исследование показало, что четырёхдневная рабочая неделя улучшила благосостояние людей и их удовлетворённость своей работой. В эксперименте приняли участие сотни компаний из разных стран мира.