32 години на тиждень без зниження зарплати: українці просять Кабмін змінити правила роботи

Майже набрала всю необхідну кількість голосів петиція українців, якою пропонується за прикладом деяких країн зменшити кількість робочих днів на тиждень. Замість п'яти днів авторка петиції та ті, хто її підписав, пропонують працювати чотири дні.

При цьому, як наголошується у тексті петиції, зарплата має зберігатись у повному обсязі. Петиція до Кабінету Міністрів про чотириденний робочий тиждень вже набрала 22,3 тисячі голосів. Для її розгляду урядом необхідно 25 тисяч підписів.

Серед аргументів на користь такої зміни авторка називає підвищення продуктивності праці, покращення ментального та фізичного здоров'я громадян на тлі війни, а також адаптацію українського ринку праці до сучасних європейських стандартів.

Як пропонують запровадити чотириденний тиждень

У петиції йдеться не лише про загальне скорочення робочого часу. Авторка пропонує спочатку провести обов'язковий державний пілотний проєкт.

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На першому етапі уряд має визначити галузі, бюджетні установи та приватні підприємства, для яких чотириденний робочий тиждень стане обов'язковим. Надалі цей досвід пропонується масштабувати на всю країну. Авторка вважає, що такий підхід має сприяти захисту працівників та формуванню ефективнішої економіки.

Своєю чергою у Держслужбі зайнятості вже повідомляли, що в умовах війни Україна працює до 60 годин на тиждень. Попри це бізнес і окремі компанії вже тестують скорочений формат.

Фокус також писав: ще одне європейське дослідження показало що п'ятиденний робочий тиждень більше не відповідає способу життя та обов'язкам сучасних працівників, особливо працівників із дітьми.

А нове дослідження показало, що чотириденний робочий тиждень покращив добробут людей та їхню задоволеність своєю роботою. Експеримент охопив сотні компаній у різних країнах світу.