Алименты во время войны: можно ли не платить и что грозит должникам

Военное положение в стране не является основанием для освобождения, пусть даже и временного, от уплаты алиментов.

Единственное, что позволено в таком случае, — пересмотреть их размер через суд в случае существенного изменения материального или семейного положения, рассказал юрист Евгений Булименко в беседе с "РБК-Украина".

По словам юриста, законом также предусмотрено, что во время военного положения обращение взыскания на зарплату, пенсию, стипендию и другие доходы должника были временно ограничены. В то же время, это ограничение не распространяется на решение о взыскании алиментов.

Алименты и потеря работы

Если человек потерял работу, это не означает автоматическое разрешение на прекращение выплаты алиментов. Если он не работал на момент возникновения задолженности, его размер определяется с учетом средней зарплаты работника для соответствующей местности, объясняет Булименко.

Видео дня

Как уже говорилось выше, в случае ухудшения материальных условий или потери работы, а также в других предусмотренных законом случаях суд может уменьшить или увеличить сумму алиментов.

Долг по алиментам — что нужно знать

Если задолженность возникла по вине плательщика, получатель алиментов может потребовать пеню. Она составляет 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, но общий размер пени не может превышать 100% задолженности.

Также, говорит юрист, исполнитель может установить временные ограничения для должника, если совокупный долг превышает сумму платежей за четыре месяца, государственный.

Что могут запретить:

выезжать за пределы Украины;

управлять транспортными средствами;

пользоваться оружием;

охотиться.

Такие ограничения действуют до погашения задолженности в полном объеме.

Можно ли не платить?

Полностью или частично освободить человека от уплаты долга суд может в том случае, если он возник из-за тяжелой болезни или другого существенного обстоятельства.

В некоторых случаях суд может отсрочить или рассрочить уплату задолженности с учетом материального и семейного положения плательщика.

Какое наказание предусмотрено за неуплату?

Неуплата алиментов может иметь административные и уголовные последствия.

Если задолженность превышает сумму платежей за четыре месяца, к плательщику могут быть применены административные меры, в том числе общественно полезные работы.

В случае злостного уклонения от уплаты алиментов грозит уголовная ответственность. Санкции предусмотрены разные: от общественных работ до пробационного надзора или ограничения свободы.

Напомним, как получить компенсацию от мужа за утраченные годы.

Также сообщалось, что родители, проживающие за границей, обязаны выплачивать алименты.