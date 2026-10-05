Алименты во время войны: можно ли не платить и что грозит должникам
Военное положение в стране не является основанием для освобождения, пусть даже и временного, от уплаты алиментов.
Единственное, что позволено в таком случае, — пересмотреть их размер через суд в случае существенного изменения материального или семейного положения, рассказал юрист Евгений Булименко в беседе с "РБК-Украина".
По словам юриста, законом также предусмотрено, что во время военного положения обращение взыскания на зарплату, пенсию, стипендию и другие доходы должника были временно ограничены. В то же время, это ограничение не распространяется на решение о взыскании алиментов.
Алименты и потеря работы
Если человек потерял работу, это не означает автоматическое разрешение на прекращение выплаты алиментов. Если он не работал на момент возникновения задолженности, его размер определяется с учетом средней зарплаты работника для соответствующей местности, объясняет Булименко.
Как уже говорилось выше, в случае ухудшения материальных условий или потери работы, а также в других предусмотренных законом случаях суд может уменьшить или увеличить сумму алиментов.
Долг по алиментам — что нужно знать
Если задолженность возникла по вине плательщика, получатель алиментов может потребовать пеню. Она составляет 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, но общий размер пени не может превышать 100% задолженности.
Также, говорит юрист, исполнитель может установить временные ограничения для должника, если совокупный долг превышает сумму платежей за четыре месяца, государственный.
Что могут запретить:
- выезжать за пределы Украины;
- управлять транспортными средствами;
- пользоваться оружием;
- охотиться.
Такие ограничения действуют до погашения задолженности в полном объеме.
Можно ли не платить?
Полностью или частично освободить человека от уплаты долга суд может в том случае, если он возник из-за тяжелой болезни или другого существенного обстоятельства.
В некоторых случаях суд может отсрочить или рассрочить уплату задолженности с учетом материального и семейного положения плательщика.
Какое наказание предусмотрено за неуплату?
Неуплата алиментов может иметь административные и уголовные последствия.
Если задолженность превышает сумму платежей за четыре месяца, к плательщику могут быть применены административные меры, в том числе общественно полезные работы.
В случае злостного уклонения от уплаты алиментов грозит уголовная ответственность. Санкции предусмотрены разные: от общественных работ до пробационного надзора или ограничения свободы.
Напомним, как получить компенсацию от мужа за утраченные годы.
Также сообщалось, что родители, проживающие за границей, обязаны выплачивать алименты.