Аліменти під час війни: чи можна не платити та що загрожує боржникам

Військовий стан у країні не є підставою для звільнення, навіть тимчасового, від сплати аліментів.

Єдине, що дозволено в такому випадку, — переглянути їхній розмір через суд у разі істотної зміни матеріального чи сімейного становища, розповів юрист Євген Буліменко в розмові з "РБК-Україна".

За словами юриста, законом також передбачено, що під час воєнного стану стягнення з заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника було тимчасово обмежено. Водночас це обмеження не поширюється на рішення про стягнення аліментів.

Аліменти та втрата роботи

Якщо людина втратила роботу, це не означає автоматичного дозволу на припинення виплати аліментів. Якщо вона не працювала на момент виникнення заборгованості, її розмір визначається з урахуванням середньої заробітної плати працівника у відповідному регіоні, пояснює Буліменко.

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Як уже зазначалося вище, у разі погіршення матеріального становища або втрати роботи, а також в інших випадках, передбачених законом, суд може зменшити або збільшити суму аліментів.

Заборгованість з аліментів — що потрібно знати

Якщо заборгованість виникла з вини платника, одержувач аліментів може вимагати стягнення пені. Вона становить 1% від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, але загальний розмір пені не може перевищувати 100 % заборгованості.

Крім того, зазначає юрист, виконавець може встановити тимчасові обмеження для боржника, якщо сукупний борг перевищує суму державних платежів за чотири місяці.

Що можуть заборонити:

виїжджати за межі України;

керувати транспортними засобами;

користуватися зброєю;

полювати.

Такі обмеження діють до повного погашення заборгованості.

Чи можна не платити?

Суд може повністю або частково звільнити особу від сплати боргу в тому випадку, якщо він виник через тяжку хворобу або іншу істотну обставину.

У деяких випадках суд може відстрочити або розстрочити сплату заборгованості з урахуванням матеріального та сімейного становища платника.

Яке покарання передбачено за несплату?

Несплата аліментів може мати адміністративні та кримінальні наслідки.

Якщо заборгованість перевищує суму платежів за чотири місяці, до платника можуть бути застосовані адміністративні заходи, зокрема суспільно корисні роботи.

У разі умисного ухилення від сплати аліментів загрожує кримінальна відповідальність. Передбачено різні санкції: від громадських робіт до пробаційного нагляду або обмеження волі.

Нагадаємо, як отримати компенсацію від чоловіка за втрачені роки.

Також повідомлялося, що батьки, які проживають за кордоном, зобов’язані сплачувати аліменти.