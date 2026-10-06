Дело не в Ормузе: Трамп нашел еще одного виновника в топливном кризисе (видео)

Президент США Дональд Трамп считает, что в росте общемировых цен на топливо виновата не только Украина, которая бомбит российские нефтепереребатывающие заводы.

Теперь к списку виновников глава Белого дома добавил и своих оппонентов — Демократическую партию, о чем написал в Truth Social.

"Причиной роста цен на бензин больше не является Ормузский пролив, ведь сейчас рынок почти ежедневно получает рекордное количество баррелей нефти. Теперь дело в слове "нефтеперерабатывающие заводы": Украина подрывает российские заводы, а наши закрывают "демократы" в "синих штатах", таких как Калифорния", — говорится в его посте.

При этом американский лидер не преминул оскорбить демократов, написав это слово через "u": "Dumocrats" вместо названия партии "Democrats". Слово "dumb" переводится как "тупой", и таким образом Трамп его обыграл в названии политсилы.

Видео дня

"Синими штатами" в США называют регионы, традиционно поддерживающие демократов.

При всем при этом политик умалчивает или отрицает тот факт, что топливный кризис спровоцирован войной на Ближнем Востоке и проблемами логистики через Ормузский пролив.

Попытки Трампа урегулировать топливный кризис

Тем временем администрация Трампа ищет способы урегулировать сложившуюся ситуацию. В частности, президент подписал указ, расширяющий доступ к дизельному топливу, не облагаемому налогом.

Документ подписан во время митинга в Небраске. По словам политика, документ отменяет требование использовать окрашенное в красный цвет дизельное топливо (не облагаемое дорожным налогом) исключительно для внедорожных нужд .

Обычно оно используется в сельском хозяйстве, строительстве и других видах деятельности, не связанных с эксплуатацией транспорта на дорогах общего пользования и позволяет приобретать не облагаемое налогом топливо красного цвета независимо от целей его использования.

По своим характеристикам такое топливо принципиально не отличается от обычного дизеля. Красный краситель служит прежде всего маркером, указывающим на то, что топливо предназначено для использования, не облагаемого налогом.

Цены на дизельное топливо в США резко выросли до рекордных уровней из-за перебоями в поставках, вызванными войной с Ираном, атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы и сокращением мировых запасов дизельного топлива.Недавно его стоимость достигла примерно $1,44 за литр.

Все это происходит в политически чувствительный для Трампа период, поскольку промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября. Чтобы снять с себя вину за подорожание бензина и дизеля, глава Белого дома утверждает, что резкий скачок цен на энергоносители вызван внешними потрясениями, а не политикой его администрации. Отсюда — обвинения в сторону Украины.

Напомним, ключевые штаты республиканцев все больше склоняются к демократам.

Также сообщалось, чем грозит Трампу провал республиканцев на выборах.