Справа не в Ормузі: Трамп знайшов ще одного винуватця паливної кризи (відео)

Президент США Дональд Трамп вважає, що у зростанні світових цін на паливо винна не лише Україна, яка бомбить російські нафтопереробні заводи.

Тепер до списку винуватців глава Білого дому додав і своїх опонентів — Демократичну партію, про що написав у Truth Social.

"Причиною зростання цін на бензин більше не є Ормузька протока, адже зараз ринок майже щодня отримує рекордну кількість барелів нафти. Тепер справа в словах "нафтопереробні заводи": Україна підриває російські заводи, а наші закривають "демократи" у "синіх штатах", таких як Каліфорнія", — йдеться в його дописі.

При цьому американський лідер не забув образити демократів, написавши це слово через "u": "Dumocrats" замість назви партії "Democrats". Слово "dumb" перекладається як "тупий", і таким чином Трамп обіграв його в назві політичної сили.

Видео дня

У США "синіми штатами" називають регіони, які традиційно підтримують демократів.

При цьому політик замовчує або заперечує той факт, що паливна криза спричинена війною на Близькому Сході та проблемами з логістикою через Ормузьку протоку.

Спроби Трампа врегулювати паливну кризу

Тим часом адміністрація Трампа шукає способи врегулювати ситуацію, що склалася. Зокрема, президент підписав указ, який розширює доступ до дизельного палива, що не оподатковується.

Документ було підписано під час мітингу в Небрасці. За словами політика, цей документ скасовує вимогу використовувати дизельне паливо червоного кольору (яке не обкладається дорожнім податком) виключно для позашляхових потреб.

Зазвичай воно використовується в сільському господарстві, будівництві та інших видах діяльності, що не пов’язані з експлуатацією транспорту на дорогах загального користування, і дає змогу придбати паливо червоного кольору, яке не оподатковується, незалежно від цілей його використання.

За своїми характеристиками таке паливо принципово не відрізняється від звичайного дизельного палива. Червоний барвник слугує насамперед маркером, що вказує на те, що паливо призначене для використання, яке не оподатковується.

Ціни на дизельне паливо у США різко зросли до рекордних рівнів через перебої з постачанням, спричинені війною з Іраном, атаками на російські нафтопереробні заводи та скороченням світових запасів дизельного палива. Нещодавно ціна на нього сягнула приблизно $1,44 за літр.

Все це відбувається у політично чутливий для Трампа період, оскільки проміжні вибори у США заплановані на 3 листопада. Щоб зняти з себе провину за подорожчання бензину та дизельного палива, глава Білого дому стверджує, що різкий стрибок цін на енергоносії спричинений зовнішніми потрясіннями, а не політикою його адміністрації. Звідси — звинувачення на адресу України.

Нагадаємо, що ключові штати республіканців дедалі більше схиляються на бік демократів.

Також повідомлялося, чим загрожує Трампу поразка республіканців на виборах.