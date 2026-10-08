"Северный поток" вновь обсуждают: США и Россия планируют возобновить поставки газа в Европу

К переговорам о будущем "Северного потока" присоединились США. Вашингтон и Москва ищут способ возобновить поставки газа в Германию.

Газопроводы, по которым до полномасштабного вторжения Россия поставляла газ в Германию, могут получить американского совладельца. Такую возможность высокопоставленные чиновники США и РФ уже обсуждали, сообщает Reuters со ссылкой на пятерых осведомлённых собеседников.

В переговорах принимали участие советник Владимира Путина Кирилл Дмитриев и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Кушнер, который добивается прекращения войны, исходит из того, что совместный бизнес способен укрепить мир. Эта схема позволила бы американским инвесторам зарабатывать на энергоснабжении Европы после завершения боевых действий. В последние недели он встречался с Дмитриевым в Москве и Нью-Йорке, и эта тема не исчезла из повестки дня.

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В Белом доме подчеркивают, что любые соглашения Россия должна заключать с DFC (Международной финансовой корпорацией развития США) и Министерством финансов, а выгоду они должны приносить американским налогоплательщикам и компаниям. Там также уверяют, что в последнее время "Северный поток" не обсуждался. Впрочем, Дмитриев, который поддерживает возобновление поставок российского газа в Германию, в прошлом месяце встречался с представителями американских министерств энергетики и финансов.

Один из официальных представителей США признает, что в ближайшей перспективе достижение соглашения маловероятно, поскольку обе трубы находятся под санкциями США и ЕС, а значит, возобновление работы было бы незаконным. В немецком Министерстве экономики и энергетики добавляют, что альтернативные поставщики уже найдены, а согласия правительства на возобновление работы газопроводов не будет.

"Северный поток" и "Северный поток-2"

Руководители пяти европейских спецслужб недавно заявили, что Кремль не стремится к скорейшему завершению войны и использует диалог с Вашингтоном для продвижения собственных бизнес-интересов. Часть депутатов Бундестага предупреждает, что соглашение может оказаться "грязным" и дорого обойтись Европе, ведь прибыль разделят американцы с россиянами. В то же время перезапуска добивается немецкая политическая партия AfD, а в начале следующего года Дмитриев встретится с руководством.

Собеседники Reuters сообщают, что на повестке дня стоял и вопрос о продаже активов "Лукойла" в Европе: заводы и сеть АЗС выкупил бы консорциум Международной финансовой корпорации развития США с участием инвесторов из Катара и ОАЭ, а США в обмен сняли бы санкции.

Стоит отметить, что оба газопровода закрыты из-за санкций. Евросоюз в рамках 18-го пакета, действующего с 20 июля 2025 года, запретил любые транзакции, связанные с завершением, эксплуатацией, обслуживанием или использованием "Северного потока" и "Северного потока-2". США ещё в феврале 2022 года внесли в список оператора Nord Stream 2 AG, а до этого — компании и суда, задействованные в прокладке трубопровода. Ситуацию осложняет и физическое состояние сети, ведь после взрывов в сентябре 2022 года из четырёх ниток уцелела лишь одна.

Ранее сообщалось, что в Хорватии задержали украинца, которого немецкая прокуратура считает причастным к подрыву "Северного потока". Речь идет о мужчине, которого ранее отказалась выдать Польша.

Кроме того, США якобы претендуют на часть газопроводов "Северный поток", которые принадлежали европейским компаниям. В России утверждают, что Вашингтон хочет восстановить инфраструктуру и усилить своё влияние на поставки газа в Европу.