"Північний потік" знову обговорюють: США і Росія планують відновити газопостачання для Європи

До переговорів про майбутнє "Північного потоку" долучились США. Вашингтон і Москва шукають схему, щоб відновити газопостачання до Німеччини.

Газопроводи, якими до повномасштабного вторгнення Росія качала газ до Німеччини, можуть отримати американського співвласника. Таку можливість високопосадовці США та РФ уже обговорювали, повідомляє Reuters із посиланням на п'ятьох обізнаних співрозмовників.

У перемовинах брали участь радник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Кушнер, який домагається припинення війни, виходить із того, що спільний бізнес здатен закріпити мир. Схема дала б американським інвесторам змогу заробляти на енергопостачанні до Європи після завершення бойових дій. Останніми тижнями він бачився з Дмитрієвим у Москві та Нью-Йорку, і тема з порядку денного не зникла.

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У Білому домі наголошують, що будь-які угоди Росія має укладати з DFC (Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США) та Міністерством фінансів, а вигоду вони повинні приносити американським платникам податків і компаніям. Там також запевняють, що останнім часом "Північний потік" не обговорювали. Втім, Дмитрієв, який підтримує повернення російського газу до Німеччини, минулого місяця зустрічався з представниками американських міністерств енергетики та фінансів.

Один із посадовців США визнає, що в у найближчій перспективі домовленість малоймовірна, адже обидві труби під санкціями США та ЄС, тож перезапуск був би незаконним. У німецькому Міністерстві економіки та енергетики додають, що альтернативних постачальників уже знайдено, а згоди уряду на відновлення роботи газопроводів не буде.

"Північний потік" та "Північний потік-2"

Очільники п'яти європейських розвідок нещодавно заявляли, що Кремль не прагне швидкого завершення війни й використовує діалог із Вашингтоном для просування власних бізнес-інтересів. Частина депутатів Бундестагу попереджає, що угода може виявитися "брудною" та дорого коштувати Європі, адже прибутки поділять американці з росіянами. Натомість перезапуску домагається німецька політична партія AfD, а на початку наступного року Дмитрієв зустрінеться з керівництвом.

Співрозмовники Reuters кажуть, що на столі був і продаж активів "Лукойлу" в Європі: заводи та мережу АЗС викупив би консорціум Міжнародної фінансової корпорації розвитку США з інвесторами Катару й ОАЕ, а США взамін зняли б санкції.

Варто зазначити, що закриті обидва газопроводи через санкції. Євросоюз 18-м пакетом, який діє з 20 липня 2025 року, заборонив будь-які транзакції, пов'язані із завершенням, експлуатацією, обслуговуванням або використанням "Північного потоку" та "Північного потоку-2". США ще в лютому 2022-го внесли до списку оператора Nord Stream 2 AG, а до того – компанії й судна, задіяні в прокладанні труби. Ситуацію ускладнює й фізичний стан мережі, адже після вибухів у вересні 2022 року з чотирьох ниток уціліла лише одна.

Раніше повідомлялося, що в Хорватії затримали українця, якого німецька прокуратура вважає причетним до підриву "Північного потоку". Йдеться про чоловіка, якого до того відмовилася видати Польща.

Крім того, США нібито претендують на частину газопроводів "Північний потік", які належали європейським компаніям. У Росії переконують, що Вашингтон хоче відновити інфраструктуру та збільшити власний вплив на газові поставки до Європи.