Цены на аренду жилья в Трускавце взлетели на 40%: при чем тут киевляне, — СМИ

Трускавец, город в Дрогобычском районе Львовской области Украины, внезапно стал популярным направлением для тех, кто хочет пережить зиму в более безопасных условиях и с наличием базовых условий в виде света, тепла и воды.

В связи с тем, что ситуация в Киеве в преддверии зимы усложняется все больше, а экстренные отключения в городе начали вводить еще до начала серьезного похолодания и отопительного сезона, немало жителей столицы присматриваются к городам на западе страны как альтернативном месте на холодный период. В связи с возросшим спросом на аренду недвижимости цены на рынке долгосрочной аренды в Трускавце выросли на 20-40%, пишет "Главком".

В то же время желающих арендовать жилье может быть в 5-10 раз больше, чем предложений.

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Как рассказал риелтор из Трускавца Дмитрий Шудло, спрос на аренду в городе сейчас намного превышает предложение.

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"Наибольший спрос сейчас у людей, которые переезжают в Трускавец из Киева на зимний период, на полгода", — объяснил он.

Быстрее всего улетают квартиры с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Если квартира или дом в хорошем состоянии, а цена приемлемая, то такое предложение не задерживается больше двух дней.

Стоимость аренды зависит от расположения и состояния. По словам Шудло, однокомнатные квартиры в старом жилищном фонде стоят в среднем 10–18 тысяч гривен в месяц. В этом ценовом сегменте можно найти небольшие квартиры с базовыми удобствами.

В новостройках жилье с качественным ремонтом предлагают от 20 тысяч. В "пакете" обычно идут современный ремонт, индивидуальное отопление, паркинг и тому подобнее.

По данным ЛУН, на октябрь на рынке долгосрочной аренды Трускавца представлено 20 квартир, цены на которые начинаются от 10 тысяч гривен и превышают 36 тысяч.

В целом, при поиске квартиры для аренды украинцы учитывают не только стоимость и расположение, но и безопасность и автономность жилья. Среди важных критериев — отопление и возможность пережить отключение электроэнергии. Эти факторы влияют на выбор жилья в 2026 году, отмечают журналисты.

Аренда квартир в Киеве: какая ситуация на рынке

Что касается аренды квартир в Киеве, то количество объявлений об аренде квартир в столице выросло на 66% за период с 1 августа по 2 октября 2026 года.

Отток арендаторов начался в августе и не прекращается по сей день. С 25 сентября по 2 октября количество объявлений в столице увеличилось еще на 5,4%. В Одессе такая же картина, хотя там за последнюю неделю исследования появилось свободных квартир больше на 3,2%.

Эксперты предупреждают: основная волна выезда еще впереди — с началом отопительного сезона.

Напомним, известные украинские актеры решили уехать из Киева на зиму.

Также сообщалось, как и куда вывезти 200 тысяч жителей столицы, если не удастся обеспечить отопительный сезон.