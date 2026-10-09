Ціни на оренду житла в Трускавці злетіли на 40%: до чого тут кияни, — ЗМІ

Трускавець, місто в Дрогобицькому районі Львівської області України, раптово стало популярним напрямком для тих, хто хоче пережити зиму в безпечніших умовах та з наявністю основних зручностей — світла, тепла та води.

У зв’язку з тим, що ситуація в Києві напередодні зими дедалі ускладнюється, а екстрені відключення в місті почали запроваджувати ще до початку серйозного похолодання та опалювального сезону, чимало мешканців столиці придивляються до міст на заході країни як до альтернативного місця на холодний період. У зв’язку зі зростанням попиту на оренду нерухомості ціни на ринку довгострокової оренди в Трускавці зросли на 20–40%, пише "Главком".

Водночас охочих орендувати житло може бути в 5–10 разів більше, ніж пропозицій.

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Як розповів ріелтор із Трускавця Дмитро Шудло, попит на оренду в місті зараз значно перевищує пропозицію.

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"Найбільший попит зараз спостерігається серед людей, які переїжджають до Трускавця з Києва на зимовий період, на півроку", — пояснив він.

Найшвидше розкуповуються квартири з ремонтом, меблями та побутовою технікою. Якщо квартира чи будинок у хорошому стані, а ціна прийнятна, то така пропозиція не залишається на ринку довше двох днів.

Вартість оренди залежить від розташування та стану. За словами Шудла, однокімнатні квартири у старому житловому фонді коштують у середньому 10–18 тисяч гривень на місяць. У цьому ціновому сегменті можна знайти невеликі квартири з базовими зручностями.

У новобудовах житло з якісним ремонтом пропонують від 20 тисяч. У "пакеті" зазвичай входять сучасний ремонт, індивідуальне опалення, паркінг тощо.

За даними ЛУН, станом на жовтень на ринку довгострокової оренди Трускавця представлено 20 квартир, ціни на які починаються від 10 тисяч гривень і перевищують 36 тисяч.

Загалом, під час пошуку квартири для оренди українці беруть до уваги не лише вартість і розташування, а й безпеку та автономність житла. Серед важливих критеріїв — опалення та можливість пережити відключення електроенергії. Ці фактори впливають на вибір житла у 2026 році, зазначають журналісти.

Оренда квартир у Києві: яка ситуація на ринку

Що стосується оренди квартир у Києві, то кількість оголошень про оренду квартир у столиці зросла на 66 % за період з 1 серпня по 2 жовтня 2026 року.

Відтік орендарів розпочався в серпні й триває донині. З 25 вересня по 2 жовтня кількість оголошень у столиці зросла ще на 5,4%. В Одесі спостерігається така сама ситуація, хоча там за останній тиждень дослідження кількість вільних квартир збільшилася на 3,2%.

Експерти попереджають: основна хвиля виїзду ще попереду — з початком опалювального сезону.

Нагадаємо, відомі українські актори вирішили виїхати з Києва на зиму.

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