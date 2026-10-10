В Украине упростят процедуру подтверждения стажа для пенсии: Кабмин раскрыл детали (фото)

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Кабмин планирует пересмотреть процедуру подтверждения трудового стажа для получения пенсий. Новая процедура позволит сделать это даже без трудовой книжки и записей в ней.

По словам г-на Корецкого, процедура подтверждения будет особенно важна для тех, кто лишился документов в результате боевых действий или оккупации. Об этом говорится в заявлении главы правительства в Telegram.

"Прежде всего, стаж будет подтверждаться на основании данных государственных электронных реестров. Если таких данных нет, будут учитываться трудовая книжка и другие документы, перечень которых расширен", — заявил премьер.

Правительство планирует пересмотреть систему начисления пенсионного стажа Фото: скриншот

Глава Кабмина подчеркнул, что в случае отсутствия документов (утрата по разным причинам) стаж можно будет подтвердить с помощью двух свидетелей, которые работали с этим человеком. Поиском соответствующих лиц будет заниматься Пенсионный фонд.

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"Для тех, кто когда-то работал на предприятиях на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, а также для тех, чьи документы были уничтожены в результате войны, предусмотрен отдельный порядок зачета стажа. Действия правительства направлены на то, чтобы люди, пострадавшие от войны, не теряли права на пенсию из-за отсутствия документов", — резюмировал глава правительства Сергей Корецкий.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как в 2026 году будут осуществляться пенсионные выплаты украинцам, проживающим за рубежом. Пенсионерам, временно проживающим за рубежом, необходимо ежегодно проходить физическую идентификацию для продолжения выплаты пенсии.

Впоследствии стало известно, что после смерти пенсионера родственникам могут выплатить до 90 % его надбавки. Размер выплаты зависит от количества таких членов семьи.