Свет будут отключать почти весь день: где 12 октября будут действовать графики и ограничения

В ряде областей вновь будут вводить ограничения на время потребления электроэнергии. Это вынужденные меры, связанные с российскими обстрелами.

В понедельник, 12 октября, в некоторых регионах Украины будут вынуждены ввести ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

При этом ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, в объеме от 0,5 до 1,5 очереди, будут действовать с 06:00 до 23:59.

Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты, — напомнили в "Укрэнерго".

Кроме того, в энергокомпании подчеркнули, что вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому потребителям рекомендуется следить за сообщениями и графиками отключений на региональных страницах операторов систем распределения.

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Киев

В тематических группах, где публикуется актуальная информация об отключениях электричества, появился подробный график.

График для Киева Фото: скриншот

В нём 60 групп, на которые разделили потребителей в столице.

Киевская область

Компания ДТЭК обнародовала графики, согласно которым в столичном регионе будут происходить отключения электроэнергии.

Отключение электроэнергии в Киевской области для очередей 1.1–3.2

Отключение электроэнергии в Киевской области для очередей 4.1–6.2

Согласно данным оператора, в течение всего дня свет будет только у потребителей очереди 6.2.

Полтавская область

В Полтавской области введут ограничения для потребителей, которые будут действовать в разном объеме.

с 08:00 до 15:00 введен ГПО в объеме 0,5 очереди.

с 15:00 до 22:00 введен ГПО в объеме 1,5 очереди.

с 22:00 до 23:59 введено ГПО в объеме 0,5 очереди.

График для Полтавской области

Сумская область

В Сумской области, как сообщили в местном облэнерго, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, установленными командой из НЭК "Укрэнерго".

График для Сумской области

Харьковская область

В понедельник в Харьковской области графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 24:00.

График для Харьковской области

Кроме того, в это же время будут введены графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Черкасская область

В Черкасской области также будут введены ГПО.

График для Черкасской области

Электроснабжение будет отключено у потребителей в целом с 06:00 до 24:00.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о якобы достижении "энергетического перемирия" между Россией и Украиной. По его словам, стороны якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Однако россияне нанесли удар по ТЭЦ-5 в Харькове.