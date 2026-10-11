Світло вимикатимуть майже весь день: де 12 жовтня діятимуть графіки та обмеження

У низці областей знову застосовуватимуть зменшення обсягу часу споживання електрики. Це вимушені заходи через російські обстріли.

У понеділок, 12 жовтня, у деяких регіонах України будуть вимушено застосувати обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в компанії "Укренерго".

При цьому, обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 0,5 до 1,5 черги, діятимуть з 06:00 до 23:59.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на українські енергооб'єкти, — нагадали в "Укренерго".

Також в енергокомпанії підкреслили, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому споживачам рекомендується стежити за повідомленнями та графіками відключень на регіональних сторінках операторів систем розподілу.

Видео дня

Київ

У тематичних групах, які повідомляють про актуальну інформацію щодо відключення світла, з'явився докладний графік.

Графік для Києва Фото: скріншот

У ньому 60 груп, на які розділили споживачів у столиці.

Київська область

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки, за якими відключатиметься світло у столичному регіоні.

Відключення світла на Київщині для черг 1.1 - 3.2

Відключення світла на Київщині для черг 4.1 - 6.2

Згідно з даними оператора, увесь день світло буде лише у споживачів черги 6.2.

Полтавська область

На Полтавщині запровадять обмеження для споживачів, які будуть діяти в різних обсягах.

з 08:00 по 15:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг.

з 15:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.

з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг.

Графік для Полтавської області

Сумська область

На Сумщині, як повідомили в місцевому обленерго, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Графік для Сумської області

Харківська область

У понеділок на Харківщині графіки погодинних відключень будуть діяти з 08:00 до 24:00.

Графік для Харківської області

Також у такий самий час запровадять й графіки обмеження потужності для для промисловості та бізнесу.

Черкаська область

У Черкаській області також будуть застосовані ГПВ.

Графік для Черкаської області

Електропостачання виявиться відсутнім у споживачів загалом з 06:00 до 24:00.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про нібито досягнення "енергетичного перемир'я" між Росією та Україною. За його словами, сторони начебто домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі.

Утім, росіяни вдарили по ТЕЦ-5 у Харкові.