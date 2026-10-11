Світло вимикатимуть майже весь день: де 12 жовтня діятимуть графіки та обмеження
У низці областей знову застосовуватимуть зменшення обсягу часу споживання електрики. Це вимушені заходи через російські обстріли.
У понеділок, 12 жовтня, у деяких регіонах України будуть вимушено застосувати обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в компанії "Укренерго".
При цьому, обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 0,5 до 1,5 черги, діятимуть з 06:00 до 23:59.
Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на українські енергооб'єкти, — нагадали в "Укренерго".
Також в енергокомпанії підкреслили, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому споживачам рекомендується стежити за повідомленнями та графіками відключень на регіональних сторінках операторів систем розподілу.
Київ
У тематичних групах, які повідомляють про актуальну інформацію щодо відключення світла, з'явився докладний графік.
У ньому 60 груп, на які розділили споживачів у столиці.
Київська область
Компанія ДТЕК оприлюднила графіки, за якими відключатиметься світло у столичному регіоні.
Згідно з даними оператора, увесь день світло буде лише у споживачів черги 6.2.
Полтавська область
На Полтавщині запровадять обмеження для споживачів, які будуть діяти в різних обсягах.
- з 08:00 по 15:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг.
- з 15:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
- з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 0.5 черг.
Сумська область
На Сумщині, як повідомили в місцевому обленерго, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".
Харківська область
У понеділок на Харківщині графіки погодинних відключень будуть діяти з 08:00 до 24:00.
Також у такий самий час запровадять й графіки обмеження потужності для для промисловості та бізнесу.
Черкаська область
У Черкаській області також будуть застосовані ГПВ.
Електропостачання виявиться відсутнім у споживачів загалом з 06:00 до 24:00.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про нібито досягнення "енергетичного перемир'я" між Росією та Україною. За його словами, сторони начебто домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі.
Утім, росіяни вдарили по ТЕЦ-5 у Харкові.