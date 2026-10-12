Пока Трамп раскачивает мировую экономику, американцы получили Нобелевскую премию за ее стабилизацию

Нобелевскую премию по экономике 2026 года присудили Роберту Холлу и Майклу Вудфорду.

Лауреатами премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля 2026 года стали американские экономисты Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд. Королевская шведская академия наук присудила им награду "за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации". Об этом сообщили 12 октября на официальном сайте Нобелевской премии.

Лауреаты посвятили свои исследования тому, как решения отдельных потребителей и компаний влияют на экономику страны в целом и как эти взаимосвязи помогают объяснить инфляцию, экономические спады и последствия государственной политики.

За что присудили Нобелевскую премию по экономике

Чтобы понять значение исследований Холла и Вудфорда, стоит начать с того, как устроена экономика. На её состояние влияют не только решения правительств и центральных банков, но и поведение миллионов людей и компаний, а именно: сколько они потребляют, сберегают, инвестируют и производят.

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Именно на этой границе между решениями отдельных участников рынка и общеэкономическими процессами сосредоточены исследования лауреатов. Их подход предполагает построение макроэкономических моделей на основе микроэкономических принципов, учитывающих поведение домохозяйств и бизнеса.

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Такие модели помогают анализировать, как изменения процентных ставок, решения центральных банков и политика правительства сказываются на инфляции, производстве и экономическом росте. Они также позволяют лучше понять, почему одинаковые меры экономической политики могут иметь разные последствия в зависимости от обстоятельств.

Как эти исследования помогают стабилизировать экономику

Экономика постоянно реагирует на изменения (от колебаний цен и спроса до финансовых потрясений). И именно в таких условиях правительствам и центральным банкам необходимо оценивать, как их решения повлияют на поведение потребителей и компаний и помогут ли они сдержать инфляцию или поддержать экономическую активность.

Макроэкономические модели, основанные на микроэкономических принципах, предоставляют инструменты для такого анализа. Они помогают прогнозировать возможные последствия изменения денежно-кредитной политики и сравнивать различные сценарии развития экономики. В то же время эти исследования не означают, что учёные нашли универсальный способ предотвращения кризисов. Их вклад заключается в теоретическом объяснении экономических процессов и создании основ для анализа того, как экономика реагирует на решения государства и изменения внешних условий.

Роберт Холл и Майкл Вудфорд

Кто такие Роберт Холл и Майкл Вудфорд

Американский экономист Роберт Э. Холл известен своими исследованиями в области потребления, сбережений, рынка труда и макроэкономической политики. Его научные работы помогают объяснить, как домохозяйства принимают решения о расходах и сбережениях и как эти решения сказываются на экономике в целом.

Майкл Вудфорд — также экономист из США, известный своим участием в исследованиях в области монетарной экономики и новокейнсианских моделей. Его работы посвящены, в частности, роли процентных ставок, инфляции и решений центральных банков в регулировании экономической активности.

Как отмечается на сайте nobelprize, работы обоих учёных связаны с развитием современных подходов к анализу денежно-кредитной политики и взаимодействию между решениями экономических субъектов и общей динамикой экономики.

Какую сумму получат лауреаты Нобелевской премии по экономике

Добавим, что общий денежный приз Нобелевской премии по экономике 2026 года составляет 12 млн шведских крон. Роберт Холл и Майкл Вудфорд поделят эту сумму поровну.

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Отметим, что премию по экономическим наукам учредил Шведский государственный банк в 1968 году в честь Альфреда Нобеля. В отличие от премий по физике, химии, физиологии или медицине, литературе и премии мира, она не была предусмотрена завещанием Нобеля 1895 года. В то же время она присуждается по принципам, аналогичным тем, которые применяются к другим Нобелевским премиям.

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Кроме того, 8 октября в Шведской Королевской академии наук объявили имя новой лауреатки Нобелевской премии по литературе за 2026 год.Ею стала канадская поэтесса и писательница Энн Карсон "за её смелое и изобретательное творчество".