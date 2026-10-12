Поки Трамп розхитує світову економіку, американці отримали Нобелівську премію за її стабілізацію

Нобелівську премію з економіки 2026 року присудили Роберту Голлу та Майклу Вудфорду.

Лауреатами премії Шведського державного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля 2026 року стали американські економісти Роберт Е. Голл та Майкл Вудфорд. Королівська шведська академія наук присудила їм нагороду "за мікроекономічні основи макроекономічної стабілізації". Про це повідомили 12 жовтня на офіційному сайті Нобелівської премії.

Лауреати присвятили свої дослідження тому, як рішення окремих споживачів і компаній впливають на економіку країни загалом та як ці взаємозв’язки допомагають пояснити інфляцію, економічні спади й наслідки державної політики.

За що присудили Нобелівську премію з економіки

Щоб зрозуміти значення досліджень Голла та Вудфорда, варто почати з того, як працює економіка. На її стан впливають не лише рішення урядів і центральних банків, а й поведінка мільйонів людей та компаній, а саме, скільки вони споживають, заощаджують, інвестують і виробляють.

Видео дня

Саме на цій межі між рішеннями окремих учасників ринку та загальноекономічними процесами зосереджені дослідження лауреатів. Їхній підхід передбачає побудову макроекономічних моделей на основі мікроекономічних принципів, які враховують поведінку домогосподарств і бізнесу.

Важливо

Нобелівська премія збільшилася: скільки отримають лауреати у 2026 році

Такі моделі допомагають аналізувати, як зміни процентних ставок, рішення центральних банків та урядова політика позначаються на інфляції, виробництві й економічному зростанні. Вони також дають змогу краще зрозуміти, чому однакові заходи економічної політики можуть мати різні наслідки залежно від обставин.

Як ці дослідження допомагають стабілізувати економіку

Економіка постійно реагує на зміни (від коливань цін та попиту до фінансових потрясінь). І саме за таких умов урядам і центральним банкам потрібно оцінювати, як їхні рішення вплинуть на поведінку споживачів і компаній та чи допоможуть вони стримати інфляцію або підтримати економічну активність.

Макроекономічні моделі, засновані на мікроекономічних принципах, дають інструменти для такого аналізу. Вони допомагають прогнозувати можливі наслідки зміни монетарної політики та порівнювати різні сценарії розвитку економіки. Водночас ці дослідження не означають, що вчені знайшли універсальний спосіб запобігати кризам. Їхній внесок полягає в теоретичному поясненні економічних процесів і створенні основ для аналізу того, як економіка реагує на рішення держави та зміни зовнішніх умов.

Роберт Голл та Майкл Вудфорд

Хто такі Роберт Голл та Майкл Вудфорд

Американський економіст Роберт Е. Голл відомий своїми дослідженнями споживання, заощаджень, ринку праці та макроекономічної політики. Його наукові роботи допомагають пояснити, як домогосподарства ухвалюють рішення щодо витрат і заощаджень та як ці рішення відображаються на економіці загалом.

Майкл Вудфорд — теж економіст із США, відомий участю у дослідженнях щодо монетарної економіки та новокейнсіанських моделей. Його праці присвячені, зокрема, ролі процентних ставок, інфляції та рішень центральних банків у регулюванні економічної активності.

Як зазначають в nobelprize, роботи обох учених пов’язані з розвитком сучасних підходів до аналізу монетарної політики та взаємодії між рішеннями економічних суб’єктів і загальною динамікою економіки.

Яку суму отримають лауреати Нобелівської премії з економіки

Додамо, що загальна грошова винагорода Нобелівської премії з економічних наук 2026 року становить 12 млн шведських крон. Роберт Голл і Майкл Вудфорд поділять цю суму порівну.

Важливо

Нобелівська премія з фізики 2026: вчений виявив в Антарктиді "привидів" із космосу (фото)

Зазначимо, що премію з економічних наук заснував Шведський державний банк 1968 року на честь Альфреда Нобеля. На відміну від премій із фізики, хімії, фізіології або медицини, літератури та премії миру, вона не була передбачена заповітом Нобеля 1895 року. Водночас її присуджують за принципами, подібними до тих, що застосовують для інших Нобелівських премій.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Нобелівська лауреатка і друг України випускає новий роман.

Також 8 жовтня у стінах Шведської Королівської академії наук оголосили ім'я нової лауреатки Нобелівської премії з літератури за 2026 рік.Нею стала канадська поетеса та письменниця Енн Карсон "за її сміливу та винахідливу творчість".