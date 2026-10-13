Льготные пенсии под угрозой? Почему заблокировали закон об охране труда

Отберут ли у работников вредных производств льготные пенсии? Разобрали скандальный закон № 10147 и реальные угрозы.

Верховная Рада приняла закон о безопасности и здоровье работников на производстве, который вызвал споры из-за возможных последствий для людей, работающих на вредных производствах. Оппозиционные депутаты и представители профсоюзов опасаются, что новые правила могут затруднить получение дополнительных отпусков и других трудовых гарантий. После голосования 12 октября в парламент были поданы постановления ( № 10147-П и № 10147-П1) об отмене его результатов, что заблокировало дальнейшее подписание документа.

Что меняет закон о безопасности труда

Отметим, что данный законопроект напрямую не изменяет статью 114 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которая регулирует назначение пенсий на льготных условиях в соответствии со Списками № 1 и № 2. Документ № 10147 " О безопасности и здоровье работников на рабочем месте" предусматривает переход к европейской модели охраны труда, главным принципом которой является не только компенсация за работу в опасных условиях, но и обязательства работодателей по выявлению профессиональных рисков и принятию мер по их устранению или снижению. Речь идет, в частности, о модернизации оборудования, а также о других средствах защиты работников от опасных производственных факторов.

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Однако именно изменение подхода к оценке условий труда вызвало беспокойство у критиков реформы. Они опасаются, что новые механизмы могут использоваться для формального снижения уровня опасности на рабочих местах, а это повлияет на трудовые гарантии работников.

Могут ли отменить льготные пенсии

Пенсии по спискам № 1 и № 2 предусмотрены для определенных категорий работников, занятых на работах с особо вредными, тяжелыми и вредными условиями труда. Условия назначения таких пенсий определяет статья 114 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Законопроект №10147 напрямую не изменяет эту статью, поэтому утверждать, что им уже отменены льготные пенсии, неверно.

Верховная Рада не отменила льготные пенсии по спискам № 1 и № 2 самим фактом принятия законопроекта № 10147. В то же время реформа охраны труда вызвала дискуссию о том, как новая система оценки рисков может повлиять на дополнительные отпуска и другие гарантии работников вредных производств

В то же время критики реформы обращают внимание на возможные косвенные последствия новой системы оценки профессиональных рисков. В частности, они опасаются, что после введения новых правил работникам будет сложнее подтверждать вредность условий труда для получения соответствующих гарантий.

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Эти опасения касаются будущего применения реформы, а не автоматической аннулирования уже накопленного стажа.

Что будет с дополнительными отпусками и бесплатным молоком

Возникли отдельные вопросы относительно дополнительных оплачиваемых отпусков за работу в вредных и тяжелых условиях труда, сокращенного рабочего времени и лечебно-профилактического питания, в частности бесплатной выдачи молока.

Представители профсоюзов опасаются, что переход к риск-ориентированной модели может повлиять на порядок предоставления этих гарантий. В частности, они предупреждают о ситуациях, когда работодатель формально будет считать риски устраненными, хотя фактические условия труда останутся опасными.

В то же время утверждать, что закон автоматически отменяет дополнительные отпуска или бесплатное молоко, без прямого подтверждения соответствующими нормами нельзя. Для определения конкретных изменений необходимо учитывать окончательный текст документа и положения трудового законодательства, регулирующие эти гарантии.

Почему закон заблокировали после голосования

После принятия законопроекта 12 октября 2026 года в Верховную Раду были поданы постановления № 10147-П и № 10147-П1 об отмене результатов голосования. Как сообщало издание "Дебет-Кредит", внесение таких постановлений блокирует дальнейшее подписание закона до рассмотрения соответствующего вопроса парламентом.

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