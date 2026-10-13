Пільгові пенсії під загрозою? Чому заблокували закон про охорону праці

Чи заберуть у працівників шкідливих виробництв пільгові пенсії? Розібрали скандальний закон №10147 та реальні загрози.

Верховна Рада ухвалила закон про безпеку та здоров’я працівників на роботі, що викликав суперечки через можливі наслідки для людей, які працюють на шкідливих виробництвах. Опозиційні депутати та представники профспілок побоюються, що нові правила можуть ускладнити отримання додаткових відпусток та інших трудових гарантій. Після голосування 12 жовтня до парламенту подали постанови (№10147-П і №10147-П1) про скасування його результатів, що заблокувало подальше підписання документа.

Що змінює закон про безпеку праці

Зазначимо, що законопроєкт цей безпосередньо не змінює статтю 114 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", яка регулює призначення пенсій на пільгових умовах за Списками №1 та №2. Документ №10147 "Про безпеку та здоров’я працівників на роботі" передбачає перехід до європейської моделі охорони праці, головним принципом якої є не лише компенсація за роботу в небезпечних умовах, а й зобов’язання роботодавців щодо виявлення професійних ризиків та вживання заходів для їхнього усунення або зменшення. Йдеться зокрема про модернізацію обладнання, а також інші засоби захисту працівників від небезпечних виробничих чинників.

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Проте саме зміна підходу до оцінювання умов праці викликала занепокоєння критиків реформи. Вони побоюються, що нові механізми можуть використовувати для формального зниження рівня небезпеки на робочих місцях, а це впливатиме на трудові гарантії працівників.

Чи можуть скасувати пільгові пенсії

Пенсії за Списками №1 та №2 передбачені для визначених категорій працівників, зайнятих на роботах із особливо шкідливими, важкими та шкідливими умовами праці. Умови призначення таких пенсій визначає стаття 114 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Законопроєкт №10147 безпосередньо не змінює цієї статті, тому стверджувати, що ним уже скасовано пільгові пенсії, неправильно.

ВР не скасувала пільгові пенсії за Списками №1 та №2 самим фактом ухвалення законопроєкту №10147. Водночас реформа охорони праці викликала дискусію про те, як нова система оцінювання ризиків може вплинути на додаткові відпустки та інші гарантії працівників шкідливих виробництв

Водночас критики реформи звертають увагу на можливі непрямі наслідки нової системи оцінювання професійних ризиків. Зокрема, вони побоюються, що після запровадження нових правил працівникам буде складніше підтверджувати шкідливість умов праці для отримання відповідних гарантій.

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Це побоювання стосується майбутнього застосування реформи, а не автоматичного анулювання вже набутого стажу.

Що буде з додатковими відпустками та безкоштовним молоком

Окремі питання виникли щодо додаткових оплачуваних відпусток за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, скороченого робочого часу й лікувально-профілактичного харчування, зокрема безкоштовної видачі молока.

Представники профспілок побоюються, що перехід до ризик-орієнтованої моделі може вплинути на порядок надання цих гарантій. Зокрема, вони застерігають від ситуацій, коли роботодавець формально визнаватиме ризики усунутими, хоча фактичні умови праці залишатимуться небезпечними.

Водночас стверджувати, що закон автоматично скасовує додаткові відпустки або безкоштовне молоко, без прямого підтвердження відповідними нормами не можна. Для визначення конкретних змін необхідно враховувати остаточний текст документа та положення трудового законодавства, які регулюють ці гарантії.

Чому закон заблокували після голосування

Після ухвалення законопроєкту 12 жовтня 2026 року до Верховної Ради подали постанови №10147-П та №10147-П1 про скасування результатів голосування. Як повідомляло видання "Дебет-Кредит", подання таких постанов блокує подальше підписання закону до розгляду відповідного питання парламентом.

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Нагадаємо, 13 жовтня Верховна Рада провела пленарне засідання, на порядку денному якого є законопроєкти, пов’язані з європейською інтеграцією, фінансовим моніторингом і судовою реформою. Фокус розібрав основні з них.