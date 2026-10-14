Санкции в отношении ряда российских компаний по-прежнему действуют, однако в Москве заявляют, что уже ищут механизм для поставок дизельного топлива в США.

Россия и США ведут переговоры о контракте на поставку российского дизельного топлива и ищут механизм, который позволит осуществить эти поставки, несмотря на действующие санкции в отношении ряда российских компаний. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет The Moscow Times.

"Сейчас ведутся переговоры о заключении контракта с американскими коллегами — между Минэнерго России и Минэнерго США. И там будет найден инструмент, который позволит обеспечить поставки", — сказал он.

Договоренность о поставках дизельного топлива из РФ в США и на мировые рынки президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин заключили на прошлой неделе, во время телефонного разговора 9 октября. Американский лидер тогда заявил, что это должно привести к снижению цен.

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Москва уже озвучила ориентиры: дополнительно 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре и миллион в декабре, а в перспективе — до 3 миллионов тонн в месяц.

"Самое большее, к концу года мы сможем выйти на уровень 3–3,5 млн тонн. Это тот объем, который Россия ранее поставляла на мировые рынки. И это более 10 % мирового рынка дизельного топлива", — отметил Новак.

По его словам, для российской экономики это соглашение означает рост добычи нефти и объемов переработки, дополнительные налоговые поступления в бюджет, возможность формировать его расходную часть, в частности социальную, а также новые инвестиционные возможности.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп открывает России путь на мировой рынок дизельного топлива. До этого, с начала полномасштабной войны против Украины, продажа российских нефтепродуктов была запрещена, а сама Москва сократила собственный экспорт после серии украинских ударов.

Также отмечалось, что заявление РФ об ударах Украины по НПЗ 14 октября появилось без единого кадра или подтверждения. По оценке бывшего руководителя Центра противодействия дезинформации, она рассчитана прежде всего на Вашингтон — чтобы лишить Киев доступа к американской разведке.