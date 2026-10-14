Версия для Трампа: зачем Россия обвинила Украину в якобы ударах по своим НПЗ

Заявление об ударах по НПЗ появилось без единого кадра или подтверждения. По оценке бывшего руководителя Центра противодействия дезинформации, оно рассчитано в первую очередь на Вашингтон, чтобы лишить Киев доступа к американской разведке.

Украина не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам прошлой ночью — так в Офисе президента отреагировали на заявление Москвы об ударах по НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. Об этом журналистам "Украинская правда" сообщил советник президента Дмитрий Литвин.

О якобы имевших место атаках сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Никаких видеозаписей, фотографий или других подтверждений российская сторона не предоставила.

Бывший руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко считает, что Россия сознательно раздувает тему "ударов по ее НПЗ" и будет продолжать это делать. Причина проста: Москва заинтересована в том, чтобы Украина лишилась доступа к американским разведданным, поэтому вымышленные атаки адресованы в первую очередь Вашингтону.

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Он также обращает внимание на противоречивость позиции Кремля. Дмитрий Песков фактически уже признал, что Россия наносит удары по украинской энергетике и нарушает объявленное Дональдом Трампом "энергетическое перемирие", оправдываясь тем, что американский президент не уточнил детали соглашения. По мнению Коваленко, это традиционная российская игра: к миру Москва не стремится, зато лжет и перекладывает ответственность, размывая реальность.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался признать нарушение "энергетического перемирия" со стороны России после ударов по украинским энергообъектам и не стал обвинять РФ.

Также известно, что объявленное Трампом соглашение пока предусматривает лишь отказ обеих сторон от ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В Белом доме считают, что атаки Украины на российские НПЗ наносят ущерб прежде всего отношениям Трампа с Владимиром Зеленским, а не самой России.