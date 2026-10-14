Версія для Трампа: навіщо Росія звинуватила Україну в нібито ударах по своїх НПЗ

Заява про удари по НПЗ з'явилася без жодного кадру чи підтвердження. За оцінкою екскерівника Центру протидії дезінформації, вона розрахована передусім на Вашингтон, щоб позбавити Київ доступу до американської розвідки.

Україна не атакувала російські нафтопереробні заводи минулої ночі — так в Офісі президента відреагували на заяву Москви про удари по НПЗ у Саратовській та Рязанській областях. Про це журналістам "Української правди" сказав радник президента Дмитро Литвин.

Про нібито атаки повідомив віцепрем'єр РФ Олександр Новак. Жодних кадрів, знімків чи інших підтверджень російська сторона не надала.

Екскерівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що Росія свідомо розкручує тему "ударів по її НПЗ" і робитиме це й далі. Причина проста: Москва зацікавлена в тому, щоб Україна втратила доступ до американських розвідданих, тому вигадані атаки адресовані насамперед Вашингтону.

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Він також звертає увагу на суперечність у позиції Кремля. Дмитро Пєсков фактично вже визнав, що Росія б'є по українській енергетиці й порушує оголошене Дональдом Трампом "енергетичне перемир'я", виправдовуючись тим, що американський президент не деталізував домовленість. На думку Коваленка, це традиційна російська гра: миру Москва не прагне, натомість бреше й перекладає відповідальність, розмиваючи реальність.

Раніше повідомлялося, що Трамп відмовився визнати порушення "енергетичного перемир'я" Росією після ударів по українських енергообʼєктах і не став звинувачувати РФ.

Також відомо, що проголошена Трампом угода поки передбачає лише відмову обох сторін від ударів по нафтопереробних заводах. У Білому домі вважають, що атаки України по російських НПЗ шкодять передусім відносинам Трампа із Володимиром Зеленським, а не самій Росії.