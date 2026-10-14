"Інструмент буде знайдено": у Москві шукають шлях постачання російського дизелю до США

Санкції проти низки російських компаній залишаються чинними, однак у Москві кажуть, що механізм для постачання дизелю до США вже шукають.

Росія та США ведуть переговори про контракт на постачання російського дизельного палива й шукають механізм, який дозволить це зробити попри чинні санкції проти низки російських компаній. Про це заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, пише The Moscow Times.

"Зараз ведуться переговори про укладення контракту з американськими колегами — між Міненерго Росії та Міненерго США. І там буде знайдено інструмент, який дозволить забезпечити постачання", — сказав він.

Домовленість про постачання дизелю з РФ до США та на світові ринки президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін уклали минулого тижня, під час телефонної розмови 9 жовтня. Американський лідер тоді заявив, що це має знизити ціни.

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Москва вже озвучила орієнтири: додатково 300 тисяч тонн у жовтні, 500 тисяч у листопаді та мільйон у грудні, а в перспективі — до 3 мільйонів тонн на місяць.

"Максимум до кінця року ми можемо вийти на рівень 3-3,5 млн тонн. Це той обсяг, який Росія раніше постачала на світові ринки. І це понад 10% світового ринку дизельного палива", — зазначив Новак.

Для російської економіки, за його словами, угода означає зростання видобутку нафти та обсягів переробки, додаткові податкові надходження до бюджету, можливість формувати його видаткову частину, зокрема соціальну, а також нові інвестиційні можливості.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп відкриває Росії шлях на світовий ринок дизельного пального. Доти, від початку повномасштабної війни проти України, продаж російських нафтопродуктів був під забороною, а сама Москва скоротила власний експорт після серії українських ударів.

Також ішлося про те, що заява РФ про удари України по НПЗ 14 жовтня з'явилася без жодного кадру чи підтвердження. За оцінкою екскерівника Центру протидії дезінформації, вона розрахована передусім на Вашингтон — щоб позбавити Київ доступу до американської розвідки.