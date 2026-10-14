Без света до 3 раз в сутки: появились графики отключений электроэнергии на 15 октября

Из-за систематических атак России на энергообъекты в Украине продолжаются ограничения электроснабжения. Уже появились графики для столицы и нескольких областей.

О отключении электричества в Украине 15 октября сообщила пресс-служба "Укрэнерго". Причиной называют последствия ракетно-дроновых атак России на украинские энергообъекты.

С 6:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности как для промышленных предприятий и бизнеса, так и для всех категорий потребителей. Для бытовых потребителей объемы ограничений составят от 0,5 до 1,5 очереди.

В "Укрэнерго" отметили, что ситуация может меняться, и призвали следить за обновлениями и экономно расходовать электроэнергию.

Отключение электричества в Киеве

В Киеве по состоянию на 20:20 продолжались работы по восстановлению электроснабжения, в связи с чем графики стабилизации не действовали.

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"Энергетики непрерывно работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах столицы. В связи со сложностью ситуации на это потребуется больше времени", — отметили в ДТЭК.

После возобновления работы графиков информацию о времени отключения света в Киеве можно будет узнать в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

Отключение электричества в Киевской области

В Киевской области, согласно информации ДТЭК, 15 октября каждая из очередей будет оставаться без электроснабжения 1–2 раза в сутки.

График отключений электроэнергии в Киевской области на 15 октября

Отключение электричества в Киевской области 15 октября

Полтавская область

В Полтавской области наибольшие ограничения — в размере 1,5 очереди — будут действовать с 8:00 до 22:00, говорится на сайте АО "Полтаваоблэнерго".

График отключений электроэнергии в Полтавской области на 15 октября

Черкасская область

АО "Черкассыоблэнерго" также опубликовало графики на 15 октября. Для очереди 4.1 ограничения будут применяться трижды.

График отключений электроэнергии в Черкасской области

Сумская область

В АО "Сумыоблэнерго" сообщили, что ограничения продлятся от 2 до 4 часов.

График отключений электроэнергии в Сумской области 15 октября

Напомним, ранее и. о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев рассказал Фокусу о том, будут ли в столице проводиться почасовые отключения воды.

Утром 14 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе ввели аварийные отключения электроэнергии из-за массированной атаки со стороны РФ. Графики отключений перестали действовать в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов.