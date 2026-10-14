Без світла до 3 разів на добу: з'явилися графіки відключень електроенергії на 15 жовтня

Через систематичні атаки Росії на енергооб'єкти в Україні тривають обмеження електропостачання. Вже з'явилися графіки для столиці та кількох областей України.

Про відключення світла в Україні на 15 жовтня повідомила пресслужба "Укренерго". Причиною називають наслідки ракетно-дронових атаки Росії на українські енергооб'єкти.

З 6:00 до 23:59 триватимуть Графіки обмеження потужності триватимуть з 6:00 до 23:59 як для промислових підприємств і бізнесу, так і для всіх категорій споживачів. Для побутових споживачів обсяги обмежень складатимуть від 0,5 до 1,5 черги.

В "Укренерго" зазначили, що ситуація може змінюватись, і закликали слідкувати за оновленнями та економно споживати електроенергію.

Відключення світла у Києві

У Києві станом на 20:20 ще тривали роботи з повернення електроенергії, через це стабілізаційні графіки не діяли.

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"Енергетики безперервно працюють, щоб якнайшвидше повернути живлення в домівки столиці. Через складність ситуації для цього потрібно більше часу", — зазначили в ДТЕК.

Після повернення до графіків час відключення світла у Києві можна буде дізнатися в чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".

Відключення світла у Київській області

На Київщині, згідно з інформацією ДТЕК, 15 жовтня кожна з черг лишатиметься без електропостачання 1-2 рази на добу.

Графік відключення світла у Київський області на 15 жовтня

Відключення світла у Київській області 15 жовтня

Полтавська область

На Полтавщині найбільше обмежень — обсягом у 1,5 черги — буде з 8:00 до 22:00, йдеться на сайті АТ "Полтаваобленерго".

Графік відключення світла в Полтавській області на 15 жовтня

Черкаська область

АТ "Черкасиобленерго" також опублікувало графіки на 15 жовтня. Для черги 4.1 обмеження застосовуватимуть тричі.

Графік відключення світла в Черкаській області

Сумська область

В АТ "Сумиобленерго" повідомили, що обмеження триватимуть від 2 до 4 годин.

Графік відключення світла в Сумській області 15 жовтня

Нагадаємо, раніше в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв розповідав Фокусу, чи будуть у столиці погодинні відключення води.

Вранці 14 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в місті запровадили аварійні відключення світла через масовану атаку РФ. Графіки перестали діяти у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та в частині Голосіївського району.