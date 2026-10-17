$1000 за квартиру: аренда на западе Украины дорожает, а переселенцев выселяют, — СМИ

В Ужгороде и Львове стоимость аренды жилья существенно выросла на фоне новой волны переселенцев, в частности из Киева, которые спасаются от российских обстрелов.

В Ужгороде за несколько месяцев аренда однокомнатных квартир выросла местами до 800 долларов. Во Львове переселенцы также вынуждены платить за жилье иногда 1000 долларов, сообщает "Радио Свобода".

Семейная пара Яна и Артем снимали в Ужгороде жилье за 450 долларов, но им не продлили аренду якобы из-за того, что из Киева на фоне российских обстрелов приезжает родственница, которой нужно где-то жить. Но после того, как пара выехала, и нашла новую квартиру, они увидели объявление, что их прошлое жилье сдают уже намного дороже – за 800 долларов в месяц. По текущему курсу – это почти 36 000 гривен.

"Мы были просто в шоке", — говорит Яна.

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То есть оказалось, что никакой родственницы не было, просто собственники квартиры решили поднять стоимость аренды на фоне растущего спроса, ведь, в частности, из Киева переезжает все больше и больше людей на запад Украины.

"Война, а кто-то просто зарабатывает", — констатирует Яна.

Но паре повезло, они нашли квартиру даже на 100 долларов дешевле, чем они снимали раньше.

Риелтор Галина Бучко из Ужгорода признает, что ситуация ужасная, но последнее время почти типичная. Рынок недвижимости с августа просто "сошел с ума". Она признает, что цены на аренду жилья растут.

"Мы иногда сами шокированы ценами, с этого спроса и вообще с этой ситуации, но мы живем в такое время", — говорит Бучко.

Она говорит, что однокомнатные квартиры в домах бизнес-класса сдают за 700-800 долларов и желающих их снять много. При этом нужно иметь деньги не только на месячный платеж, но равнозначную сумму на страховой платеж, а еще нужно заплатить риелтору от 50% до 100% стоимости аренды квартиры.

По словам Бучко, если месяц назад были предложения по 400 долларов, но сейчас их уже нет. Аренда самой дешевой квартиры составляет 600 долларов.

Во Львове ситуация не лучше. Переселенка из оккупированного Мариуполя Алевтина Швецова говорит, что стоимость аренды выросла примерно в 2 раза. За прошлую квартиру она платила 9000 гривен плюс коммунальные, то сейчас она платит 20 000 гривен плюс коммунальные.

Ирина Яремко, эксперт по недвижимости из Львова, говорит, что цены на однокомнатные квартиры в городе выросли со 100 -110 тысяч долларов до 130 — 140 долларов. Поэтому квартиры сдают дороже. Обычная стоимость аренды составляет 500 долларов за однокомнатную квартиру, но ест квартиры за 800 и 1000 долларов, а это почти 45 000 гривен. При этом спрос превышает предложение, отмечает Яремко.

Напоминаем, что чемпионка мира Влада Харькова рассказала о попадании в ее дом в Киеве. Она говорит, что теперь ее называют счастливицей только потому, что квартира устояла.

Также напоминаем, что Семья переехала в село в заброшенный дом и изменила его до неузнаваемости. Семья решила продать квартиру в городе, чтобы поселиться в собственном доме.