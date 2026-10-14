Семья переехала в село в заброшенный дом: они изменили его до неузнаваемости
Семья Третьяков в 2024 году переехала в дом в селе Старый Белоус, расположенном недалеко от Чернигова. Семья решила продать квартиру в городе, чтобы поселиться в собственном доме.
Однако состояние дома поразило супругов. Во дворе было много мусора, металла и кустов. Семье пришлось потратить немало средств на приведение жилья в порядок. Об этом семья Третьяков рассказала "Суспильному".
В каком состоянии находился дом
По словам Анны Третьяк, когда они купили дом, двор был запущен. В доме много лет никто не жил.
Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе?
"Там было много мусора, металла, деревьев, каких-то там обломков, я не знаю. В заваленном состоянии. Здесь много лет никто не жил. Также у нас здесь была собачка, которую соседи кормили. И мы эту собачку оставили. Он живёт с нами сейчас, старенький, но есть", — поделилась девушка.
Кредит на 10 лет
Анна рассказала, что после переезда в дом они решили взять кредит на установку солнечных панелей. Их семье хватает на стиральную машину, воду, свет и работу холодильника.
Кредит выдан на 10 лет. Супруги ежемесячно выплачивают 2 тысячи гривен.
Как пара обустроила дом
В доме газовое отопление. Также есть дровяная печь, которая обошлась паре в 25 тысяч гривен. Столько же стоил и дымоход.
Кроме того, супруги приобрели датчик угарного газа и утеплили дом, чтобы теплопотери были минимальными. Кроме того, семья не зависит от централизованного водоснабжения.
"С водой у нас тоже нет проблем. У нас есть собственная скважина. Нужна вода — включили. Насос качает, вода есть", — отметила Анна.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В селе Лиман Белгород-Днестровского района Одесской области продают дом всего за 5 200 долларов. Дом расположен у моря, имеет забор и множество хозяйственных построек.
- Двухэтажный кирпичный дом с мансардой выставлен на продажу в селе Мале в Одесской области. Просят 8 тысяч долларов. К тому же продавец не против поторговаться.
Кроме того, супружеская пара из Украины недавно приобрела дом в Испании с потрясающим видом на горы. Однако дом расположен в конце улицы и вдали от цивилизации.