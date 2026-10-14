Семья переехала в село в заброшенный дом: они изменили его до неузнаваемости

Семья Третьяков в 2024 году переехала в дом в селе Старый Белоус, расположенном недалеко от Чернигова. Семья решила продать квартиру в городе, чтобы поселиться в собственном доме.

Однако состояние дома поразило супругов. Во дворе было много мусора, металла и кустов. Семье пришлось потратить немало средств на приведение жилья в порядок. Об этом семья Третьяков рассказала "Суспильному".

В каком состоянии находился дом

По словам Анны Третьяк, когда они купили дом, двор был запущен. В доме много лет никто не жил.

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"Там было много мусора, металла, деревьев, каких-то там обломков, я не знаю. В заваленном состоянии. Здесь много лет никто не жил. Также у нас здесь была собачка, которую соседи кормили. И мы эту собачку оставили. Он живёт с нами сейчас, старенький, но есть", — поделилась девушка.

Дом до перемен Фото: Скрин видео

Кредит на 10 лет

Анна рассказала, что после переезда в дом они решили взять кредит на установку солнечных панелей. Их семье хватает на стиральную машину, воду, свет и работу холодильника.

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Кредит выдан на 10 лет. Супруги ежемесячно выплачивают 2 тысячи гривен.

Как сейчас выглядит дом Фото: Скрин видео

Как пара обустроила дом

В доме газовое отопление. Также есть дровяная печь, которая обошлась паре в 25 тысяч гривен. Столько же стоил и дымоход.

Кроме того, супруги приобрели датчик угарного газа и утеплили дом, чтобы теплопотери были минимальными. Кроме того, семья не зависит от централизованного водоснабжения.

"С водой у нас тоже нет проблем. У нас есть собственная скважина. Нужна вода — включили. Насос качает, вода есть", — отметила Анна.

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