Родина переїхала у село в занедбаний будинок: вони змінили його до невпізнання

Родина Третяків у 2024 році перебралась у будинок в селі Старий Білоус, що неподалік Чернігова. Сім’я вирішила продати квартиру у місті, щоб оселитися у власному житлі.

Однак стан будинку вразив пару. На подвір'ї було багато сміття, металу та кущів. Родині довелось вкласти чимало коштів на приведення житла до ладу. Про це сім’я Третяків розповіла "Суспільному".

В якому стані був будинок

За словами Ганни Третяк, коли вони придбали будинок — подвір'я було занедбаним. У житлі багато років ніхто не жив.

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"Було багато сміття, металу, дерев, якихось там шильовок, я не знаю. У захаращеному стані. Тут багато років ніхто не жив. Також у нас тут був собачка, якого сусіди годували. І ми цього собачку залишили. Він живе з нами зараз, старенький, але є", — поділилась дівчина.

Будинок до змін Фото: Скрін відео

Кредит на 10 років

Ганна розповіла, що після переїзду до будинку вони вирішили взяти кредитування на встановлення сонячних панелей. Їх родині вистачає на пральну машинку, воду, світло та роботу холодильника.

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Кредит видали на 10 років. Подружжя щомісяця сплачує 2 тисячі гривень.

Як зараз виглядає будинок Фото: Скрін відео

Як пара облаштувала будинок

Опалення в будинку газове. Також є дров'яна піч, яка обійшлась парі у 25 тисяч гривень. Стільки ж коштував і димар.

Крім цього, подружжя придбало датчик чадного газу та утеплило будинок, щоб тепловтрати були мінімальними. Крім цього, родина не залежить від централізованого водопостачання.

"Від води ми також не залежимо. У нас своя свердловина. Треба вода — ввімкнули. Насос качає, водичка є", — зазначила Ганна.

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